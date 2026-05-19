НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева перешел на МИС и ЛИС qMS

Компания СП.АРМ, разработчик МИС qMS, завершила внедрение в ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России. Все подразделения Центра работают в новой системе с 1 января 2026 г. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

НМИЦ Бакулева — головное учреждение России по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». В Центре 39 отделений, 2563 сотрудника, включая 471 врача, 4 академиков РАН, 28 профессоров, 98 докторов и 195 кандидатов наук.

Подготовка и запуск

Внедрение охватило ключевые подразделения: кардиохирургические отделения, отделения реанимации, дневной стационар, КДЦ, лаборатории и стационар на 600 коек. Единовременно в системе работают до 800 пользователей, зарегистрированы 1369 уникальных пользователей. Команда СП.АРМ провела более 30 ВКС-обучений, создала более 65 инструкций и 67 курсов в системе дистанционного обучения.

Тимофей Кардаш, руководитель ИТ-отдела Центра им. А.Н. Бакулева: «Необходимо помнить, что цифровизация здравоохранения должна сопровождаться безусловным вниманием к вопросам информационной безопасности. Специалисты СП.АРМ показали зрелость подходов к надежности, защищенности инфраструктуры и соблюдению регуляторных требований. В числе приоритетов были защита конфиденциальности, целостности и доступности медицинской информации и персональных данных граждан, а также устойчивость информационной системы к киберугрозам и кибератакам без ущерба клинической эффективности и технологической новизне решений. Внедрение системы qMS позволило реализовать несколько стратегических задач Центра: соответствие целям технологического развития здравоохранения, повышение качества и доступности медицинской помощи, а также формирование устойчивой экосистемы отечественных цифровых решений в рамках повестки импортозамещения программных продуктов».

Какие задачи решены

Модуль «Оперблок и реанимация» переработан под задачи Центра. На двух площадках функционируют 35 операционных, ежедневно производится около 70 вмешательств.

Руководство получило оперативную аналитику для управления структурно сложным учреждением.

Система учета медикаментов усилила контроль логистики.

Врачебные комиссии полностью переведены в МИС.

ЛИС qMS внедрена в четыре лаборатории: подключен 41 анализатор, настроены автовалидация, контроль качества и информирование о тревожных результатах.

Ольга Царькова, руководитель проектов внедрения СП.АРМ: «По прошествии трех месяцев работы количество обращений в техническую поддержку со стороны пользователей снизилось в три раза. Предметные администраторы НМИЦ Бакулева успешно освоили систему и самостоятельно обрабатывают большинство запросов».

