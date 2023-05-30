«Первый бит» оптимизировал производительность системы «1С:Медицина» для Сеченовского университета

Клинический центр Сеченовского университета — одно из крупнейших лечебных учреждений России: в центре работают более 5000 сотрудников. В рамках проекта команда ИТ-интегратора «Первый бит» повысила производительность инфраструктуры и сократила общее использование оперативной памяти на 40% (100 ГБ). Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит»

Большая часть сотрудников Сеченовского университета работают с системой «1С:Медицина.Больница», которая является первичной точкой ввода информации как для врачей, так и для сотрудников регистратур, приемных отделений и колл-центра. В этой же системе, помимо регистрации и медицинской документации, ведется финансовый учет оказанных медицинских услуг.

Однако за последние полгода с производительностью системы стали возникать проблемы, связанные со значительным ростом пользователей — более чем на 35%, появились проблемы с быстродействием системы «1С». Для успешной деятельности клиническому центру было важно снизить нагрузку на процессор и количество потребляемой памяти, обеспечить стабильную работу системы, а также ускорить проведение хозяйственных операций.

Перед началом работ были сформированы рабочие группы от Сеченовского университета и «Первого бита», офис «Спортивная». В проекте также участвовала команда со стороны «1С ЦКТП». Эксперты центра корпоративной технологической поддержки (ЦКТП) контролировали ход выполнения работ и при необходимости оказывали методологическую поддержку.

В ходе проекта был настроен мониторинг оборудования серверов «1С» и СУБД, а также проведен анализ их аппаратной части и настроек. Кроме того, был оптимизирован код прикладного решения «1С:Медицина.Больница» и устранена проблема с избыточным потреблением памяти. По итогу был осуществлен переход на новую версию платформы 8.3.20.2257. Результатом проекта стало существенное ускорение выполнения операций по основным медицинским документам и отчетам.

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«В результате выполненных работ удалось в пять раз сократить среднее время вызова главной операции ­— с 5,28 секунды до 1,08 секунды, и на 40% (100 ГБ) сократить потребление оперативной памяти. Это существенно повлияло на скорость работы врачей и их эффективность: вместо того, чтобы тратить свое время на систему, они смогли уделить его пациентам, — сказал Михаил Анкудинов, начальник отдела информационных технологий Клинического центра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. — Сегодня Сеченовский университет не только сохраняет лучшие традиции российской врачебной школы, но и развивает информационные технологии на благо пациентов».

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«Первый бит» — международная ИТ-компания, занимающаяся автоматизацией бизнеса и интеграцией цифровых решений. Офисы компании расположены в девяти странах мира. За плечами компании 25+ лет работы, более 20 тыс. реализованных проектов для российских и международных заказчиков. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.