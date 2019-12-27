МИС Тюменской области на базе «1С:Медицина» получила аттестат ФСТЭК о соответствии требованиям закона о ПД

Ресурсный центр «1С-Медицина-Регион» сообщил о том, что Государственная информационная система управления ресурсами медицинских организаций Тюменской области (ИС УРМО ТО), созданная на базе программных продуктов линейки «1С:Медицина» и защищенного программного комплекса «1С:Предприятие 8.3z», прошла процедуру аттестации ФСТЭК и признана соответствующей требованиям нормативной документации по информационной безопасности.

Система является компонентом государственной информационной системы «Региональный сегмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» (РС ЕГИСЗ), имеет второй класс и второй уровень защищенности. Таким образом, в ГИС разрешается обработка информации, не составляющей государственную тайну.

Аттестационные испытания показали, что организационная структура и уровень подготовки специалистов обеспечивают поддержание класса и уровня защищенности ГИС в процессе эксплуатации в соответствии с установленными требованиями.

Аттестат соответствия выдан сроком на три года.