«1С:Первый Бит» внедрила «1С:Медицина. Больница» в Клиническом центре Сеченовского университета

«1С:Первый Бит» завершила внедрение системы «1С:Медицина. Больница» в Клиническом центре Сеченовского Университета. Новая система охватила 1500 рабочих мест в 15 лечебно-диагностических подразделениях центра. Сотрудники учреждения теперь работают с электронными медицинскими картами (ЭМК), создано централизованное хранилище персональной информации пациентов, обеспечен оперативный одновременный доступ медперсонала центра к этим данным. Оптимизировано управление медицинской лабораторией центра, на оформление результатов лабораторных исследований уходит в десятки раз меньше времени, чем требовалось ранее. Вдвое сокращено время заполнения выписного и этапного эпикриза. Обеспечен оперативный контроль качества оказания медицинских услуг. Обслуживание пациентов ускорилось вдвое.

В Клиническом центре университета работает более 5000 сотрудников. Консультативную и лечебную помощь оказывают академики и члены-корреспонденты РАН, заслуженные врачи РФ, доктора и кандидаты медицинских наук, профессора, доценты и ассистенты кафедр. Оказание стационарной, реабилитационной, санаторно-курортной и амбулаторной медицинской помощи осуществляется в 15 подразделениях Клинического центра, расположенных в разных концах Москвы и Московской области.

Ранее администраторы регистратуры Клинического центра записывали пациентов на прием к врачам в бумажный журнал. Врачи тратили 5-15% своего времени на оформление медицинских карт, листка ежедневного учета движения пациентов, дневниковые записи, предоперационные эпикризы, протоколы операций. Данные диагностических и лабораторных исследований переписывались вручную. Например, на исполнение одного биохимического анализа крови – от назначения показателей до их оформления и передачи врачу – уходило от 3 до 5 часов. Из-за этого клиентам центра приходилось долго ждать очередного приема и своей очереди.

Клиническому центру стала необходима информационная система, которая позволила бы в одной базе хранить информацию о пациентах, работать с электронными медицинскими картами (ЭМК), предоставлять оперативный доступ к ЭМК врачам и пациентам. Требовалось ускорить оформление эпикризов и протоколов, постановку диагноза, сбор информации о пациенте для дальнейшего анализа его истории болезни. Чтобы сократить количество экспертиз со стороны страховых компаний, нужно было исключить ошибки при оформлении медицинских документов.

Для реализации проекта руководство медучреждения обратилось в компанию «1С:Первый Бит». Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:Медицина. Больница».

Новая система, охватившая 1500 рабочих мест, позволила добиться следующих результатов. Медицинские карты пациентов оформляются теперь в электронном виде. В системе создано более 200 шаблонов медицинских документов (ШМД): выписной и этапный эпикриз, предоперационный эпикриз, дневниковая запись/обход, консилиум, онкологический консилиум, спермограмма, протокол криоконсервации эмбрионов и ооцитов, консультации врачей и т. д.) и более 3700 готовых фраз для заполнения ШМД. Врачи могут добавлять в избранное фразы, которыми они наиболее часто пользуются, и скрывать те фразы, которые им не нужны. В итоге время оформления медицинских документов сокращено вдвое – с 40 до 20 минут. Заполнение ЭМК ускорилось вдвое.

Информация о каждом пациенте в любой момент времени доступна любому врачу в каждом из 15 подразделений учреждения. Из карты можно получить сведения о результатах медицинских обследований, об установленных диагнозах и прогнозах развития заболеваний, о методах оказания медицинской помощи и связанном с ними риске, информацию о возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания помощи. Ознакомиться с содержимым ЭМК могут несколько специалистов клиники одновременно. При этом возможно не только одновременное чтение карты, но и ее заполнение.

Если пациент поступает не впервые, его предыдущая история болезни тут же извлекается из архива. Врач может оперативно просмотреть ее и перенести в новую историю болезни сведения о заболевании. Когда требуется направить пациента на какое-либо исследование, из уже занесенной ранее информации о пациенте автоматически собирается паспортная часть (данные паспорта, номер полиса) и показания к исследованию. По этим данным пациенту выдается направление.

Упрощено оформление выписки пациентов из стационара. В системе доступна вся необходимая для этого информация: данные первичного осмотра, обследований, анализов и консультаций, протоколы операций и т. д. Выписной эпикриз заполняется вдвое быстрее: ранее на это уходило 35-40 минут, теперь – не более 20. Кроме того, если пациент обращается за медицинской помощью повторно после выписки, врач может оперативно поднять историю болезни и выбрать верную тактику на этапе долечивания.

Оптимизировано управление медицинской лабораторией центра. К системе подключены лабораторные анализаторы, с помощью которых выполняются исследования. Система автоматически передает полученные назначения на анализаторы в качестве заданий и транслирует полученные с анализаторов результаты в электронные карты пациентов в унифицированном формате данных. Это экономит время врача – данные диагностических и лабораторных исследований переносятся в ЭТК одной кнопкой за 1 минуту, ошибки при регистрации результатов исключены.

Усилен контроль за правильностью заполнения медицинских документов и качеством оказания врачебной помощи пациентам. Появилась возможность оперативно фиксировать, заполнять по медицинским документам и распечатывать обязательные протоколы врачебных комиссий, в том числе "Протокол подкомиссии экспертизы временной нетрудоспособности", "Протокол лечебно-контрольной подкомиссии", "Протокол подкомиссии по изучению летальных исходов"). Работа с протоколами упрощена, например, в "Протоколе врачебной комиссии", как и в других протоколах, реализованы кнопки-помощники "О состоянии пациента". Данные из дневника пациента автоматически переносятся в протокол. В результате врач тратит меньше времени, ошибки в заполнении паспортных данных пациента исключены. Если пациенту нужен дорогостоящий лекарственный препарат, страховой компании обязательно нужно предъявить протокол на этот препарат. Программа напомнит о необходимости заполнения такого протокола заранее.

Оценка качества оказанных пациентам медицинских услуг выполняется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. №203н "Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи". Благодаря этому обеспечена главная задача – пациенты выздоравливают быстрее. Оценка выполняется в системе в 2 этапа. На первом этапе врач сравнивает критерии приказа с реальной ситуацией и отмечает в системе, что сделано, что нет. На втором этапе заведующий отделением или заместитель главного врача по клинико-экспертной работе проверяет в системе правильно ли оформлены документы, все ли пункты протокола врачебной комиссии заполнены, получено ли согласие пациента на оказание медицинских услуг. Если проверяющий видит несоответствие, он оперативно открывает электронную медицинскую карту пациента и переносит в протокол необходимые данные.

Создан отчет, который позволяет отслеживать заполняемость врачами медицинских документов по амбулатории. В результате ошибки исключены, и страховая компания сделает выплату в полном объеме, а медицинское учреждение не понесет лишних затрат.

Создан отчет, показывающий ошибки заполнения. Например, не заполняется ежедневно дневниковая запись, перед протоколом операции нет обязательного операционного эпикриза, этапный эпикриз не заполняется каждые 10 дней, по бумагам перед выписным эпикризом не был проведен обязательный осмотр заведующим. В результате ошибки своевременно устраняются, проблем с выплатой от страховой компании нет, денежные средства поступают своевременно и в полном объеме.

Начальник управления организационного обеспечения и контроля качества медицинской деятельности Клинического центра Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Екатерина Реброва отметила: «Благодаря "1С:Медицина. Больница" и команде "1С:Первого Бита" 15 подразделений Сеченовского университета обеспечены единой системой ведения и хранения медицинских карт. Врачам больше не нужно заниматься рутинной работой. Они могут больше времени уделять пациентам и их лечению. Хранение истории болезней в электронном виде обеспечивает свободный доступ врачей к истории пациента, бесперебойную работу каждого подразделения, экономию времени и денег пациентов Клинического центра».