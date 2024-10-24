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«Ред Софт» и Ресурсный центр «1С-Медицина-Регион» подписали соглашение о сотрудничестве

Подписано соглашение о сотрудничестве между ресурсным центром «1С-Медицина-Регион» и компанией «Ред Софт» – отечественным разработчиком ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Совместная деятельность партнеров будет направлена на цифровизацию сферы здравоохранения Тюменской области и развитие технологических решений и продуктов «Ред Софт», что должно обеспечить достижение общих целей по защите информации и экономическому развитию региона.

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«Наше сотрудничество важно, потому что это движение к импортонезависимости в сфере информационных технологий. Мы протестировали работу медицинской информационной системы Тюменской области на операционной системе «Ред ОС», которую разработали наши коллеги, и подтверждаем, что они совместимы. Это значит, что перед пользователями «1С», и в первую очередь медицинских решений , отрываются широкие перспективы для перехода полностью на отечественный софт», – сказал директор Ресурсного центра «1С-Медицина-Регион» Андрей Лозицкий.

«Сотрудничество «Ред Софт» и Ресурсного центра «1С-Медицина-Регион» - важный шаг к цифровой трансформации медицинской отрасли. Система здравоохранения России является одной из самых развитых в мире. К ней подключено большинство государственных медучреждений. «Ред Софт» поможет компаниям сферы здравоохранения провести плавную миграцию на отечественные ИТ-решения», – сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

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