МТС построила первый на Северо-Западе модульный Центр обработки данных

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске первого на Северо-Западе модульного Центра обработки данных МТС в поселке Федоровское Ленинградской области. Корпоративные клиенты и государственные заказчики региона смогут использовать инфраструктуру нового дата-центра в проектах по системной интеграции, для хранения и обработки больших массивов данных, резервного копирования и переноса ИТ-систем на облачную платформу #CloudМТS.

Торжественная церемония открытия проходила с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и президента ПАО «МТС» Алексея Корни.

Уровень надежности нового ЦОДа МТС соответствует признанным мировым стандартам: ЦОД МТС – единственный дата-центр в Ленинградской области, имеющий сертификаты Tier III международной организации Uptime Institute. Модульный ЦОД отличается от традиционных дата-центров возможностью быстро масштабировать необходимые вычислительные мощности под любые задачи. На первом этапе подведена мощность 8МВт с потенциалом расширения до 16МВт.

Строительство центра обработки данных велось в рамках соглашения между ПАО «МТС» и правительством Ленинградской области, заключенного в 2019 г. на Российском инвестиционном форуме.

«Стратегия Ленинградской области, направленная на постоянное использование инноваций в экономике, наглядно показывает готовность региона к внедрению умных технологий в ключевых сферах деятельности. Запущенный сегодня центр обработки данных станет первым модульным дата-центром МТС на Северо-Западе и выступит инфраструктурной основой для запуска прорывных технологических проектов в Ленобласти. Это поможет региону ускорить формирование комфортной цифровой среды для жителей и бизнеса, повысит доступность и качество интернет-сервисов для повседневной жизни, образования, государственных и медицинских услуг», — отметил президент МТС Алексей Корня.

Дата-центр в Федоровском стал первым на территории Ленинградской области и одиннадцатым в федеральной сети дата-центров МТС, которые расположены в крупных российских городах: три центра в Москве, два в Нижнем Новгороде, по одному в Московской области, Самаре, Новосибирске, Владивостоке и Краснодаре. Следующие модульные дата-центры МТС построит в Новосибирске, Приморье и в одном из городов Южного федерального округа.