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Wildberries построит еще один логистический комплекс в Ленинградской области

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) усиливает логистические мощности в Ленинградской области. Маркетплейс уже приступил к проектированию нового логоцентра во Всеволожском районе. Общая площадь планируемого объекта составит около 100 тыс. кв. м., из которых 50 тыс. кв. м. займет операционная зона с современными автоматизированными складскими системами. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Состоялась встреча представителей компании и Правительства Ленинградской области, на которой стороны обсудили параметры и планы реализации инвестиционного проекта. В мероприятии приняли участие основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Строительство нового логистического центра — стратегическая инвестиция, которая обеспечит более быструю, качественную и надежную логистику, поддержит развитие бизнеса региональных продавцов и будет способствовать экономическому росту региона. Мы наблюдаем активное развитие продавцов из Ленинградской области на нашей платформе и рост их продаж. В ответ на этот спрос компания продолжает наращивать складские мощности в регионе. Расширение инфраструктуры позволит удовлетворить потребности рынка и поддержать устойчивый рост бизнеса», – сказала основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

Кроме того, Ленинградская область присоединилась к «Платформе роста» — комплексной программе поддержки для предпринимателей. Около 30 отобранных производителей из Ленинградской области получат инструменты поддержки и продвижения от объединенной компании Wildberries & Russ.

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«Наш регион предоставляет предпринимателям комплексную поддержку на старте и регулярную грантовую помощь. Подключение же к федеральной платформе Wildberries & Russ — это следующий шаг: она открывает путь к масштабированию бизнеса, выходу на новые, более крупные рынки и мощному продвижению продукции локальных брендов по всей стран», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Объединенная компания Wildberries & Russ управляет более чем 135 логистическими объектами общей площадью свыше 3,5 млн кв. м. До конца 2025 г. компания планирует ввести в эксплуатацию еще более 2 млн кв. м. складских площадей.

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