«Контур.Диадок» настроил роуминг с оператором «Первый ОФД»

«Контур.Диадок» расширил список операторов, с которыми у сервиса настроены роуминговые связи. «Первый ОФД» — это 37 оператор, с которым у «Контур.Диадока» настроен обмен юридически значимыми электронными документами. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Роуминг позволяет пользователям обмениваться электронными документами, если они подключены к разным операторам ЭДО. Эта технология бесплатная: пользователи оплачивают только отправку исходящих документов так, как если бы обменивались ими с пользователями своего оператора.

Роман Акимов, руководитель проектной группы ЭДО в «Контуре»: «Мы последовательно развиваем роуминговую сеть «Диадока», чтобы пользователи могли работать с максимальным числом партнеров вне зависимости от того, какого оператора ЭДО они используют. Подключение оператора «Первый ОФД» — еще один шаг к бесшовному документообороту, где обмен становится быстрым, прозрачным и не требует дополнительных затрат для клиентов».

Антон Гаврилов, коммерческий директор «Первого ОФД»: «Мы развиваем «Первый ОФД» как удобный рабочий инструмент для бизнеса, поэтому для нас важна его совместимость с системами, в которых работают наши клиенты и их контрагенты. Роуминг с «Диадоком» дает нашим клиентам возможность быстрее выстраивать документооборот с действующими и новыми партнерами без лишних организационных сложностей. Такой шаг делает использование ЭДО более практичным и удобным в повседневной работе компаний».

