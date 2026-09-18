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Индексная книга (каталог) CNews*
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Smart Team Service Смарт Тим Сервис

Smart Team Service - Смарт Тим Сервис

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 590 150 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 590 150 ₽*
в качестве истца (2) на сумму 590 150 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.09.2026 Конференция «CNews Петербург: Передовые технологии и кейсы России» состоится 15 октября 1
22.11.2011 В «Волга-Днепр» завершен первый этап проекта по развитию СЭД «Босс-Референт» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Smart Team Service и организации, системы, технологии, персоны:

Волга-Днепр - AirBridgeCargo - ЭйрБриджКарго - авиакомпания 19 1
Волга-Днепр - авиакомпания 46 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12974 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14079 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26709 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Половова Виктория 1 1
Ващенков Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 534 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9157 1
Английский язык 7059 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11894 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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