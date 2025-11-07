Wildberries начал тестировать функцию звонка автодилерам

Потребители смогут позвонить продавцу автомобиля прямо из карточки товара в приложении или на сайте Wildberries. Новая функция, которая запущена в тестовом режиме, уже доступна части пользователей маркетплейса. У покупателей также сохранится возможность сразу оплатить автомобиль — без звонка продавцу. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«Покупатели, выбирающие транспортное средство на витрине Wildberries, смогут уточнить любую информацию об автомобиле или сделке, а также воспользоваться дополнительными услугами, которые может предложить дилер, например оформления субсидированного автокредита, рассрочки, трейд-ин или страхования», — отметил руководитель категории «Авто» компании РВБ (объединенной компании Wildberries и Russ) Василий Гаврилюк.

Сейчас в тестировании принимают участие автодилеры «БорисХоф», «Боравто», Delivery Car, Marcar и Avtolux, а позже будут добавлены и другие.

Для продавцов такой функционал — это возможность привлечь новых потенциальных покупателей, а также увеличить продажу заинтересованным в приобретении автомобиля на Wildberries клиентам дополнительных услуг.