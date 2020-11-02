ИРС «Перевозки» стала платформой для независимой разработки

«Лестэр ИТ» модернизировала информационно-расчетную систему «Перевозки» в платформу, которую могут использовать независимые разработчики при создании ИТ-решений для транспортных компаний.

В ИРС «Перевозки» собрано большое количество специализированных железнодорожных объектов для работы с погрузкой, вагонами, дислокациями, оформления специализированных документов и так далее. Кроме того, часть сценариев и процедур, реализующих ключевую бизнес-логику, являются открытыми, что дает возможность вносить корректировки и создавать свои собственные сценарии. Для создания интерфейсов десктопных приложений и веб-сервисов создано и продолжает развиваться системное API и высокоуровневое прикладное REST API.

До сих пор разработкой решений на базе ИРС «Перевозки» занималась только компания «Лестэр ИТ». Теперь платформу могут использовать независимые разработчики при создании ИТ-решений для транспортных компаний.

Платформа предполагает возможность написания полностью динамических пользовательских форм. Она позволяет кастомизировать пользовательский интерфейс с помощью создания настраиваемых форм документов, регулировки форм редактирования объектов, настройки форм табличного просмотра информации и других методов.

ИРС «Перевозки» позволяет создавать самодостаточные технологические решения на основе кастомизированного пользовательского функционала за счет переноса сценариев, шаблонов, а также переноса настроек режимов. Поведение объектов и взаимосвязи между ними можно изменять и расширять, есть механизмы создания новых типов отношений между объектами.

«ИРС «Перевозки» в октябре этого года исполнилось 22 года. В течение последних двух лет мы вели работы по трансформации нашей системы в полноценную платформу. Мы создали полномасштабное API на .Net, позволяющее оперировать бизнес-объектами системы с соблюдением логической целостности. Уже доступно более 250 методов работы с данными», — сказал Владимир Гаськов, генеральный директор «Лестэр ИТ».

Платформа ИРС «Перевозки» поддерживает автоматизацию на основе любых типов договорных отношений, распространенных в транспортных компаниях: договор ТЭО, комплексный договор, договор разницы, комиссионный договор, транзитный договор и другие.