Не поделили проценты. «Яндекс» требует от властей наказать Apple

«Яндекс» начал разбирательство против американской Apple из-за того, что корпорация в AppStore не позволяет пользователям оплачивать контент и приложения напрямую у продавца. Вместо этого, компания ограничивает способы оплаты и взимает дополнительную комиссию. Ранее схожие судебные разбирательства проходили в США и Японии, после которых Apple изменил правила оплаты. Эксперты отмечают, что это может повлиять на исход дела в России и тогда корпорации грозит оборотный штраф до 1 млрд руб.

«Яндекс» против Apple

«Яндекс» начал разбирательство с Apple из-за дополнительной комиссии за оплату своих продуктов. Так, корпорация при оплате приложений или контента в App Store, берет комиссию в 15-30%. Вместе с тем Apple ограничивает доступ к альтернативным методам оплаты.

«Яндекс» подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и вступила в разбирательство, начатое в августе 2021 г. В дело также намерена вступить ассоциация «Интернет-видео» (объединяет онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo и др.), пишет «Коммерсант» со ссылкой на сайт ФАС. Российские компании утверждают, что дело затрагивает их права и интересы как разработчиков приложений.

Если компании докажут нарушения корпорации, Apple рискует получить оборотный штраф до 1 млрд руб. Ходатайство «Яндекса» принято, а ассоциации — на рассмотрении, уточнили редакции в пресс-службе ФАС. Дело будет рассмотрено 13 января 2022 г.

В карман Apple

По мнению ФАС, Apple «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». Так, корпорация требует от разработчиков удалять ссылки на свои интернет-ресурсы из App Store и изменять функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты.

«Яндекс» начал войну с Apple за оплату приложений

Ограничивая способы оплаты, Apple берет комиссию в размере 15–30% с каждого платежа. Поэтому некоторые приложения дешевле на сайте разработчиков, чем в App Store. Требования Apple действуют в том числе на приложения, где пользователи могут купить цифровой контент, например, фильмы или игры.

«На кону десятки и сотни миллионов рублей, уходящих сейчас в карман Apple»,— рассказал «Коммерсанту» гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. В «Яндексе» считают, что у пользователей должна быть возможность узнавать о разных способах оплаты.

В других странах бывает иначе

Примечательно, что после разбирательства в других странах Apple обновила правила пользования маркетплейсом. Так произошло, например, в США. В 2020 г. американская компания Epic Games подала иск против Apple в суд Северного округа штата Калифорнии. Компания была недовольна 30% комиссией, взимаемой Apple, и выпустила мобильную версию своей игры Fortnite. Также Epic Games сделала скидку на покупку внутренней валюты на 20%, если она напрямую приобретается у самой компании. В ответ на это Apple прекратила продажу этого приложения в своих магазинах. В конце 2020 г. Apple объявила, что снижает комиссию с 30% до 15% для разработчиков приложений, зарабатывающих менее $1 млн в год.

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Apple была вынуждена скорректировать свои правила и в Японии. Стороны достигли соглашения с регулирующими органами по поводу приложений для чтения и разработчикам разрешили ссылаться на свои веб-сайты.

В августе 2021 г. ФАС выдала Apple предупреждение по тому же поводу. Компания должна была устранить нарушения не позднее 30 сентября, но не исполнила требования, подчеркнули в службе. Однако эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что мировая практика может повлиять на исход разбирательств в России.