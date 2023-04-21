Sharp доверила резервное копирование корпоративных данных Beeline cloud

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline cloud («Билайн облако») обеспечил компании Sharp резервное хранение корпоративных данных с помощью услуги Cloud backup. Это позволит исключить финансовые потери из-за вынужденных простоев, когда клиенты не получают доступа к информации и не могут оформить заказ.

Компания Sharp Electronics Russia является подразделением Sharp Europe – глобальной технологической компании, известной своим опытом как в области B2B, так и потребительских продуктов и услуг. Логистическая цепочка российского представительства предполагает взаимодействие с локальным ритейлом и производственными предприятиями.

Компания уже несколько лет сотрудничает с провайдером, который обеспечивает хранение большого массива конфиденциальной информации. Уровень оказания услуг Beeline cloud удовлетворяет всем требованиям в области ИТ-безопасности Sharp, поэтому количество совместных проектов возрастает.

Подключение услуги Cloud backup — логичное продолжение процесса переноса ключевых данных Sharp в «Билайн облако». На реализацию этого решения потребовалось две недели. После успешного запуска пилота специалисты провайдера настроили интеграцию с инфраструктурой клиента при помощи сервиса управляемого резервного копирования в облаке. Затем команда Sharp получила все необходимые инструкции по эксплуатации сервиса резервного копирования и восстановления в Beeline cloud.

Администратор системной и серверной инфраструктуры Sharp Альберт Меликулов сказал: «С каждым новым проектом ценность нашего сотрудничества с командой Beeline cloud возрастает, и это очень радует. Быстрый старт, внедрение проекта без остановки критически важных сервисов, гибкость в настройках расписания резервного копирования и удобный личный кабинет существенно упрощают задачу контроля и хранения данных. Поэтому в наших планах расширить набор используемых решений Beeline cloud и подключить сервис защиты от DDoS-атак».

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Директор по продуктам Beeline cloud Александр Михалюк сказал: «Sharp очень «знаковый» для нас клиент, у которого, в силу своего масштаба и специфики, высокие требования к вычислительному оборудованию и безопасности. Наша экспертиза помогает нам понять потребности компаний такого уровня и предоставить столько ресурсов и сервисов, сколько необходимо».

Таким образом, благодаря услугам на базе Beeline cloud компания Sharp минимизировала риск потери данных на случай непредвиденных обстоятельств, например, пожара или аварий на своей площадке, а также сэкономила значительные средства, отказавшись от приобретения дополнительных серверов в пользу более гибкого и современного облачного подхода.