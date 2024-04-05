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Дата-центр Миран врывается в мир аббревиатур: IaaS, PaaS, BaaS и другие новые услуги в Северной столице

Оператор дата-центров с 14-летним опытом строительства и эксплуатации ЦОД готовится к следующему этапу предоставления вычислительных услуг. На конференции Цифровизация промышленности 2024 Миран представит собственные решения для облачной инфраструктуры.

В 2024 году компания выходит на рынок облачной инфраструктуры, предлагая клиентам новые возможности: облако на базе платформы виртуализации корпоративного уровня vStack (включено в реестр российского ПО), облако на базе VMware, Backup-as-a-Service, хранилище S3, стыки с российскими CDN-провайдерами и многое другое.

Облачная инфраструктура упрощает администрирование и эксплуатацию сервисов, покрывает потребность малого и среднего бизнеса в быстром масштабировании, а сервис резервного копирования и объектное хранилище S3 позволяет облегчить работу технического персонала, не ограничивая сотрудников выездами в дата-центры, где физически расположено оборудование.

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На месте остаются и прежние возможности: если крупному бизнесу экономически выгоднее эксплуатировать собственное или арендованное оборудование, Миран предоставляет в аренду юниты, стойки или серверные залы в собственных ЦОД, спроектированных по стандарту Tier III. Дата-центры в Петербурге всегда открыты для посещений и экскурсий, а собственная круглосуточная поддержка и персонал обеспечивают работу и предоставление новых услуг 24/7.

Сочетая многолетнюю экспертизу Миран в эксплуатации размещенного в Collocation оборудования и новейшие облачные услуги, компания готова предоставить передовой опыт бесперебойной работы и эксплуатации классической, облачной или гибридной инфраструктуры.

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