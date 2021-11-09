Телекоммуникационные шкафы Qtech в Реестре промышленной продукции, произведенной на территории России

Компания Qtech постоянно увеличивает количество продукции, производимой на территории России. Разработка осуществляется в собственных R&D центрах, а выпуск телекоммуникационного оборудования – на контрактных производственных площадках.

Локализация производства в России имеет важное значение для повышения уровня информационной безопасности госструктур, госкомпаний и госпредприятий, а также корпоративного рынка, операторов связи и провайдеров. Это мощный экономический стимул, позволяющий повышать количество квалифицированных рабочих мест и развивать местную инфраструктуру.

Одним из важных направлений является разработка и производство специализированных линеек телекоммуникационных шкафов.

Телекоммуникационные шкафы Qtech

Представляем серии шкафов для монтажа активного и пассивного оборудования, которые внесены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России в 2021 г.

Напольные (серия Optimum).

1.RECQO-6478-1P-1P – 47U, 600x800 мм, двери перфорация.

2.RECQO-6476-1P-1P – 47U, 600x600 мм.

3.RECQO-6408-1P-1P – 40U, 600x800 мм.

4.RECQO-6406-1P-1P – 40U, 600x600 мм.

5.RECQO-62410-1P-1P – 24U, 600x1000 мм.

Особенности:

ширина между монтажными планками – 19'';

конструкция передней и задней двери – перфорированная;

дверные замки – ручка и точечный;

щеточные вводы в комплекте поставки – 2 шт.

Напольные шкафы подходят для размещения серверного и телекоммуникационного оборудования стандартных и нестандартных размеров. Они устанавливаются в офисных и специализированных технических помещениях, таких как, серверная и аппаратный зал.

Благодаря перфорированным дверям достигается эффективная вентиляция внутришкафного пространства. Использование монтажных профилей S-образного сечения значительно повышает нагрузочную способность шкафов (до 600 кг), позволяя размещать тяжелые аккумуляторные батареи источников бесперебойного электропитания.

Профили с перфорацией позволяют удобно прокладывать внутришкафные кабельные линии. Можно регулировать положение монтажных профилей по глубине. Обслуживание установленной аппаратуры возможно через фронтальную и заднюю дверь, а также с любой боковой стороны после демонтажа легкосъемной панели.

Настенные антивандальные.

1.WQSHP-61260-M-D0 – 12U, 600x600 мм.

2.WQSHP-60945-M – 9U 600x450 мм.

Особенности:

ширина – 19'';

врезной сувальдный замок;

высокая стойкость к взлому.

Это решение для размещения телекоммуникационного оборудования в помещениях и зданиях, не оборудованных охранными системами. Прочная конструкция шкафов из стальных листов и комплектация замком высокого класса взломостойкости намного снижает риск взлома и воровства. Покрытие полимерно-порошковым напылением отличается высокой прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям.

Напольные антивандальные.

1.WQSHP-62460-M-VT-D1 – 24U, 600x600 мм.

2.RECQO-64210-1P-1P – 42U 600x100.

Особенности:

ширина – 19'';

взломостойкий замок с поворотной ручкой;

вандалостойкое исполнение.

Все модели серии обеспечивают повышенную безопасность телекоммуникационного, серверного, кроссового и иного оборудования от злоумышленного проникновения. Особая конструкция и используемые технологические решения позволяют сохранить дорогостоящую аппаратуру при ее размещении в неохраняемом помещении. Надежные цельнометаллические двери оснащаются сувальдным трехточечным или одноточечным замком.