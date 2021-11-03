Разделы

Техника
|

Новинка Qtech: внешняя точка доступа QWO-420-AC-CPE

Qtech представляет новую внешнюю точку доступа QWO-420-AC-CPE стандарта 802.11ac wave 2, которая может использоваться как обычная точка доступа с секторной антенной, так и для создания беспроводного моста в режимах точка-точка или точка-многоточка.

Высокая производительность достигается благодаря чипсету Qualcomm, поддерживающему технологию 2x2 MU-MIMO.

В отличие от предыдущей модели QWO-420-VC, новая точка комплектуется четырьмя встроенными направленными антеннами с усилением 12дБи на 2,4 ГГц и 14дБи на 5ГГц. Сектор излучения каждой антенны составляет 60 градусов. Эти антенные устройства позволяют увеличить максимальную дальность до 2 км и более. Корпус QWO-420-AC-CPE изготовлен из прочного негорючего пластика ABS, который выдерживает воздействие температур от –40°C до +55°C.

qwo420accpe.jpg
Qtech QWO-420-AC-CPE

Основные параметры:

одновременная работа в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц;

максимальная скорость 1200 Мбит/c (300 Мбит/c на 2,4 ГГц, 900 Мбит/c на 5 ГГц);

удаленное электропитание по кабелю «витая пара» (PoE Ethernet 802.3at);

сетевые протоколы – IPv4, VLAN, NTP;

ширина канала – 20/40/80 МГц;

порты – 10/100/1000BASE-T (LAN, WAN);

рабочие режимы – AP, REPEATER;

встроенные средства защиты уровня предприятия в соответствии с общепринятыми стандартами;

до четырех расширенных наборов служб идентификации ESSID для каждого трансивера согласно 802.1Q для виртуальных ЛВС;

монтаж на трубостойку.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупнейшие ИТ-компании выстроились в очередь за программисткой, которая работает в СУБД «Воландеморт» и пишет на несуществующих языках

В России вышла Nokia G50 на чистом Android. Она лучше и дешевле, чем версия для США

Softline купил создателя российского военного Linux

Российские производители электроники потребовали отклонять все закупки на базе иностранных процессоров

В Microsoft Office появится новое приложение – «Google Docs на стероидах»

Lenovo выпустила очень мощного и очень дешевого «убийцу» iPad Pro. Цена. Видео

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как синхронизировать календари и заметки на смартфоне и компьютере

Лучшие электрические обогреватели для дома: хиты продаж 2021 года

Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED

Показать еще

Наука

Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ

Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники

Найдено древнейшее средство невербального общения людей
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021