Новинка Qtech: внешняя точка доступа QWO-420-AC-CPE
Qtech представляет новую внешнюю точку доступа QWO-420-AC-CPE стандарта 802.11ac wave 2, которая может использоваться как обычная точка доступа с секторной антенной, так и для создания беспроводного моста в режимах точка-точка или точка-многоточка.
Высокая производительность достигается благодаря чипсету Qualcomm, поддерживающему технологию 2x2 MU-MIMO.
В отличие от предыдущей модели QWO-420-VC, новая точка комплектуется четырьмя встроенными направленными антеннами с усилением 12дБи на 2,4 ГГц и 14дБи на 5ГГц. Сектор излучения каждой антенны составляет 60 градусов. Эти антенные устройства позволяют увеличить максимальную дальность до 2 км и более. Корпус QWO-420-AC-CPE изготовлен из прочного негорючего пластика ABS, который выдерживает воздействие температур от –40°C до +55°C.
Основные параметры:
одновременная работа в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц;
максимальная скорость 1200 Мбит/c (300 Мбит/c на 2,4 ГГц, 900 Мбит/c на 5 ГГц);
удаленное электропитание по кабелю «витая пара» (PoE Ethernet 802.3at);
сетевые протоколы – IPv4, VLAN, NTP;
ширина канала – 20/40/80 МГц;
порты – 10/100/1000BASE-T (LAN, WAN);
рабочие режимы – AP, REPEATER;
встроенные средства защиты уровня предприятия в соответствии с общепринятыми стандартами;
до четырех расширенных наборов служб идентификации ESSID для каждого трансивера согласно 802.1Q для виртуальных ЛВС;
монтаж на трубостойку.