Новинка Qtech: внешняя точка доступа QWO-420-AC-CPE

Qtech представляет новую внешнюю точку доступа QWO-420-AC-CPE стандарта 802.11ac wave 2, которая может использоваться как обычная точка доступа с секторной антенной, так и для создания беспроводного моста в режимах точка-точка или точка-многоточка.

Высокая производительность достигается благодаря чипсету Qualcomm, поддерживающему технологию 2x2 MU-MIMO.

В отличие от предыдущей модели QWO-420-VC, новая точка комплектуется четырьмя встроенными направленными антеннами с усилением 12дБи на 2,4 ГГц и 14дБи на 5ГГц. Сектор излучения каждой антенны составляет 60 градусов. Эти антенные устройства позволяют увеличить максимальную дальность до 2 км и более. Корпус QWO-420-AC-CPE изготовлен из прочного негорючего пластика ABS, который выдерживает воздействие температур от –40°C до +55°C.

Qtech QWO-420-AC-CPE

Основные параметры:

одновременная работа в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц;

максимальная скорость 1200 Мбит/c (300 Мбит/c на 2,4 ГГц, 900 Мбит/c на 5 ГГц);

удаленное электропитание по кабелю «витая пара» (PoE Ethernet 802.3at);

сетевые протоколы – IPv4, VLAN, NTP;

ширина канала – 20/40/80 МГц;

порты – 10/100/1000BASE-T (LAN, WAN);

рабочие режимы – AP, REPEATER;

встроенные средства защиты уровня предприятия в соответствии с общепринятыми стандартами;

до четырех расширенных наборов служб идентификации ESSID для каждого трансивера согласно 802.1Q для виртуальных ЛВС;

монтаж на трубостойку.