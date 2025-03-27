Подтверждена совместимость серверов Qtech с системой мониторинга UDV ITM

Компания Qtech провела тестовые испытания совместимости серверов третьего поколения с программным комплексом UDV ITM, разработанным UDV Group. Об этом CNews сообщили представители Qtech.

В рамках испытаний специалисты Qtech и UDV Group настроили двустороннюю интеграцию, обеспечив корректный сбор и обработку ключевых параметров серверного оборудования: данных о сетевых интерфейсах, версиях прошивки, нагрузке на процессор, использовании оперативной памяти и других критически важных метрик в режиме реального времени. Это позволяет клиентам повысить надежность ИТ-инфраструктуры, оптимизировать управление ресурсами и минимизировать время простоя.

Qtech продолжает развивать сотрудничество с UDV Group, планируя совместное участие в конкурсах и реализацию масштабных проектов для корпоративного сектора. Интеграция технологий UDV ITM с аппаратными решениями Qtech создает основу для построения отказоустойчивых ИТ-систем, соответствующих современным требованиям цифровой трансформации.

Подтвержденная совместимость серверов Qtech с UDV ITM — это очередной шаг в расширении возможностей мониторинга и управления инфраструктурой. Данное решение особенно востребовано клиентами, которые стремятся к централизованному контролю ИТ-ресурсов.

Результаты испытаний подтверждены сертификатом совместимости.