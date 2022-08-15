Qtech представила новые модели высокопроизводительных точек доступа Wi-Fi

Qtech представила новые модели высокопроизводительных точек доступа: QWO-420E, QWO-820E, QWO-880, QWO-880E.

Новое оборудование может быть использовано вне помещений (рабочая температура варьируется в диапазоне от -40°C до +70°C) благодаря корпусам, изготовленным из алюминиевого сплава и пластика (QWO-880), которые обеспечивают степень защиты IP67. По желанию заказчика для моделей QWO-420E, QWO-820E и QWO-880E предусмотрены варианты в корпусах с защитой IP65.

Новые точки доступа соответствуют стандартам IEEE для беспроводных локальных сетей 802.11ac wave2 (QWO-420E) и 802.11ax (QWO-820E, QWO-880, QWO-880E). Причем модели имеют следующие отличия: QWO-420E оснащена чипсетом Qualcomm с поддержкой 2×2 MU-MIMO и максимальной скоростью 1200 Мбит/c (300 Мбит/c на частоте 2,4 ГГц и 900 Мбит/c на частоте 5 ГГц); QWO-820E оснащена чипсетом Mediatek с поддержкой 2×2 DL/UL-MIMO и максимальной скоростью 1800 Мбит/c (600 Мбит/c на частоте 2,4 ГГц и 1200 Мбит/c на частоте 5 ГГц); QWO-880 и QWO-880E оснащены чипсетом Qualcomm с поддержкой 4×4 DL/UL-MIMO и максимальной скоростью 3657 Мбит/c (1182 Мбит/c на частоте 2,4 ГГц и 2475 Мбит/c на частоте 5 ГГц).

Доя обеспечения приема-передачи Wi-Fi сигналов в моделях QWO-420E, QWO-820E, QWO-880E предусмотрены 4 N-type разъемы (female) для подключения внешних антенн. Точка доступа QWO-880 оснащена встроенными всенаправленными антеннами c усилением 6 dBi.

Все устройства поддерживают расширенный набор служб идентификации ESSID, причем в модели QWO-420E – до 8 на 2,4 ГГц, до 16 на 5 ГГц, во всех остальных – до 8 в каждом трансивере (всего 16).

Представленные точки доступа имеют следующие параметры: одновременная работа в двух диапазонах 2,4 и 5 ГГц; возможность подачи питания по линии Ethernet 802.3at (PoE+); централизованное управление через контроллер Qtech или автономная работа (QWO-420E, QWO-880, QWO-880E).