«Системный софт» будет поставлять бизнесу корпоративный мессенджер Compass

«Системный софт» заключил партнерское соглашение с компанией «Бизнес Решения», разработчиком корпоративного мессенджера Compass. Теперь клиенты «Системного софта» получат доступ как к облачной, так и on-premise версии сервиса коммуникации. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный софт».

В рамках сотрудничества «Системный софт» поможет российским компаниям перейти из зарубежных сервисов на российский корпоративный мессенджер. Сервис Compass можно использовать в облаке или установить на локальный сервер компании. Перейти на него могут как крупные корпорации со сложной распределенной структурой, так и небольшие цифровые команды.

В начале 2024 г. Compass стал первым отечественным корпоративным мессенджером, открывшим исходный код. Это стимулирует команду разработчиков не только поддерживать высокие стандарты качества, но и постоянно совершенствовать продукт.

«Корпоративный мессенджер Compass сегодня будет востребованным среди наших клиентов, особенно на фоне последних новостей об уходе целого ряда иностранных продуктов из России. Не сомневаюсь, что благодаря функциональности, скорости и стабильности приложения, Compass поможет бизнесу построить эффективные внутренние и внешние корпоративную коммуникации», — сказала Марина Терновская, менеджер по развитию компании «Системный софт».

«Мы рады сотрудничеству с одним из крупнейших поставщиков ИТ-продуктов. Уверены, что партнерство поможет клиентам компании ″Системный софт″ без лишнего стресса заменить западные продукты, которые продолжают покидать российский рынок», — сказал Евгений Перов, директор продукта в корпоративном мессенджере Compass.

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Compass – корпоративный мессенджер для общения и работы в команде. Сервис помогает компаниям общаться в отдельных защищенных пространствах и хранить необходимые для работы данные на локальном сервере. Приложение доступно для ПК на Windows, Mac, Linux, а также смартфонов на iOS и Android.

«Системный софт» — это технологический партнер, интегратор и консультант, осуществляет поставку и установку программного и аппаратного обеспечения, оказывает услуги внедрения и сопровождения, а также экспертные и консультационные услуги. «Системный софт» входит в топ-100 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2022); (CNews, 2022); в топ-21 крупнейших поставщиков решений для видеоконференцсвязи (CNews, 2022).