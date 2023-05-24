«Сиссофт» оснастит российские компании отечественной платформой для работы с большими данными

Компания «Сиссофт» подписала партнерское соглашение с производителем ПО для хранения и обработки данных Arenadata. Сотрудничество позволит предложить российским компаниям технологии для эффективной работы с промышленными нагрузками разного профиля от отечественного производителя. Решения Arenadata особенно эффективны для предприятий финансовой отрасли, промышленности и госсектора, которые отличаются повышенными требованиям к надежности, производительности и безопасности систем для обработки данных. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт».

Партнерство поможет расширить портфель «Сиссофт» программным обеспечением для сбора, хранения и обработки данных. Решения Arenadata поддерживают широкий набор рабочих нагрузок, включая коммерческий дистрибутив PostgreSQL.

«“Сиссофт“ — компания, обладающая уникальным опытом работы с большой аудиторией клиентов не только в разных регионах России, но и в разных отраслях бизнеса. Она хорошо знает потребности бизнеса, помогает выбрать и внедрить наиболее подходящее для клиентов ПО. Наше сотрудничество поможет заказчикам эффективно реализовывать проекты по работе с данными, а нам — усилить позиции на рынке big data», — отметил Антон Мартынов, директор по работе с партнерами Arenadata.

Продукты компании базируются на открытом исходным коде, они интегрированы в единую платформу Arenadata Enterprise Data Platform и соответствуют всем требованиям российского законодательства в сфере сбора, хранения, обработки и интерпретации данных.

«Продукты Arenadata для работы с большими данными прошли проверку временем и показали себя с лучшей стороны: в числе клиентов компании лидеры российского рынка, а суммарно платформе доверили уже 25 ПБ данных. Экосистема сервисов позволит российским компаниям эффективно решить свои бизнес-задачи и выполнить все требования законодательства. Бизнес оценит широкий выбор продуктов с разнообразными сценариями использования и высокий уровень технической поддержки», — сказал Владимир Трифонов, менеджер по развитию бизнеса в «Сиссофт».

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Arenadata — российская компания с ключевой специализацией в разработке программных продуктов для сбора, хранения и обработки больших данных на базе технологий с открытым исходным кодом. Arenadata входит в реестр ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры России. Программные продукты Arenadata зарегистрированы в Едином реестре российского ПО. Arenadata представляет на рынке экосистему программных продуктов, решений и сервисов, построенных на базе многофункциональной платформы данных Arenadata EDP. Платформа является технологической основой для построения корпоративных хранилищ и озер данных, а также при реализации проектов в направлении IoT, ML и AI.

«Сиссофт» — технологический партнер и консультант, эксперт в реализации инфраструктурных проектов, развертывании частных и публичных облаков, внедрении программного и аппаратного обеспечения. Входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2021 г.); в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации (CNews, 2020 г.).