«Сиссофт» и HIPER оснастят российские компании ноутбуками-трансформерами

Компания «Сиссофт» заключила партнерское соглашение с производителем потребительской электроники из Китая HIPER.

В рамках сотрудничества «Сиссофт» предложит корпоративным клиентам широкий ассортимент ИТ-оборудования, в том числе ноутбуки, 1U и 2U серверные платформы, терминалы сбора данных. «Сиссофт» поможет подобрать оборудование исходя из бизнес-задач и потребностей компаний, а также организовать оперативную доставку. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт».

«Мы продолжаем выстраивать планомерную и последовательную работу по расширению портфеля аппаратных решений компании, чтобы иметь возможность оперативно и качественно закрывать все бизнес-задачи наших клиентов. Новое партнерское соглашение с надежным поставщиком электроники — еще один шаг в развитии "Сиссофт" на российском рынке, — сказала Валерия Вишневская, руководитель департамента аппаратных решений компании «Сиссофт». — Важно, что сервисные центры HIPER работают по всей России – пользователь получит не только гарантийные документы, но и своевременное обслуживание, возможность расширения гарантии по сроку и ремонт на месте эксплуатации устройств. Также, мы можем предложить протестировать оборудование перед покупкой».

В линейке HIPER есть все необходимое, чтобы собрать нужную конфигурацию оборудования для офиса на базе моноблоков, корпусов и мониторов с разрешением до 4K. Есть ассортимент ноутбуков для бизнеса, к примеру, ноутбуки-трансформеры ноутбуки с поворотным экраном на 360° и сенсорным дисплеем. Кроме того, HIPER и «Сиссофт» готовы оснастить российские компании защищенными планшетами, предназначенными для стабильной бесперебойной работы в любых условиях.

«Мы рады сотрудничеству с сильной командой и ценим опыт и экспертизу “Сиссофт” на российском рынке. Уверены, что партнеры компании оценят как расширение товарного ассортимента в портфеле “Сиссофт”, так и возможности поставки новых устройств по доступной цене. Наш обширный каталог оборудования поможет отраслевым компаниям найти подходящие для них решения и получить нужное оборудование в кратчайшие сроки», — отметила Марина Полянская, директор ИТ-департамента компании HIPER.

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HIPER — поставщик потребительской электроники на рынки США, Европы и Азии. В ассортимент входят бытовые приборы, аудиотехника, электротранспорт, гаджеты для умного дома и многое другое. А также ИТ-продукты для домашнего пользования и оборудования производства или предприятия. Компания основана в 2001 г. в Великобритании. В 2010 г. компания была куплена консорциумом из Гонконга, где и находится теперь штаб-квартира корпорации.

«Сиссофт» — технологический партнер, консультант, интегратор. Эксперт в реализации инфраструктурных проектов, развертывании частных и публичных облаков, внедрении программного и аппаратного обеспечения. Входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний согласно рейтингу CNews100 (2021 г.); в топ-45 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации согласно рейтингу CNews Security (2022 г.).