SimpleOne SDLC 1.6.0 позволит командам разработки создавать собственные типы задач

Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию ITG) представил обновленную версию системы управления разработкой ПО SimpleOne SDLC 1.6.0. Главное нововведение — пользовательские типы задач. Теперь команды могут создавать собственные категории работ, помимо стандартных эпиков, фич, историй и дефектов.

Ранее система предоставляла только типовые классы задач. Обновление позволит администраторам добавлять дополнительные виды деятельности: технические исследования, код-ревью, документирование и другие процессы. Это обеспечит адаптацию системы под различные методологии разработки без ограничений стандартными подходами. Пользовательские категории интегрируются в систему полностью: отображаются на досках, включаются в отчетность и диаграммы, получают индивидуальное оформление.

Кроме того, версия 1.6.0 включает модуль «Запросы на функциональность». Решение обеспечивает централизованный сбор предложений по развитию продуктов вместо их распределения по различным чатам и документам. Система предоставляет возможность отслеживания статуса реализации каждого предложения и автоматически связывает запросы с соответствующими задачами разработки.

После обновления при создании нового проекта система автоматически станет назначать инициатора руководителем без ручного поиска в списке сотрудников. Пользователи получат возможность создавать задачи прямо со страницы продукта без переходов по разделам. На досках Kanban появится функциональность отображения причин блокировки задач и расширенные настройки фильтров.

«Возможность создавать собственные типы задач — один из наиболее частых запросов от пользователей SDLC-систем. Команды получают инструмент для точной настройки процессов под специфику своих проектов. Это особенно важно для компаний, которые используют гибридные методологии или имеют уникальные требования к планированию разработки», — сказал Артем Герасимов, владелец продукта SimpleOne SDLC, корпорация ITG.