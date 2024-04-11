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В SimpleOne SDLC улучшили релизное управление

Компания SimpleOne, российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов, выпустила новую версию 1.1.1 своего продукта SimpleOne SDLC для управления жизненным циклом разработки ПО. Основным нововведением стало расширение функциональности управления релизами программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В новой версии SimpleOne SDLC расширена статусная модель релизов. Добавлены новые статусы: «Планирование», когда формируется пул задач к конкретному релизу; «В работе» когда идет сборка и выпуск релиза; «Отменен», когда релиз отменен; а также настроены соответствующие статусные переходы. Это позволяет владельцам продуктов контролировать и автоматизировать управление полным релизным циклом — от планирования до выпуска.

Одной из новых возможностей стала отмена релиза до его выпуска. При отмене появляется специальное модальное окно, в котором отображается количество незавершенных задач, связанных с релизом. Для таких задач пользователь может выбрать одно из трех действий: отменить задачу, исключить ее из текущего релиза или перенести в другой активный релиз, находящийся в статусе «Планирование», «Запланирован» или «В работе».

Кроме того, в SimpleOne SDLC 1.1.1 реализована возможность перемещения выпущенных и потерявших актуальность релизов в архив. Модальное окно соответствующего действия также обновлено. Все поля формы архивного релиза, за исключением рабочих заметок, становятся доступны только для чтения.

«Обновление статусной модели и добавление опции отмены релизов увеличивают гибкость при управлении релизным циклом в рамках продуктового подхода. Теперь владельцы продуктов получают больше возможностей для планирования и контроля изменений в поставках. Наличие low-code инструментария позволяет быстро вносить изменения в настроенную логику бизнес-процесса, адаптируя ее под индивидуальные потребности бизнеса», — отметила Ксения Филиппова, Product Owner SimpleOne.

В новой версии также обновлена логика работы некоторых полей формы релиза, задач, дефектов и других объектов при их привязке к продуктам и релизам. Это позволило улучшить целостность данных и упростить навигацию между связанными сущностями.

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Импортонезависимость

Наряду с новыми возможностями в SimpleOne SDLC 1.1.1 исправлен ряд ошибок, затрагивающих правила контроля доступа и ролевую модель для владельцев продуктов, администраторов и других пользователей системы.

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SimpleOne — российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов на базе собственной одноименной платформы. Платформа SimpleOne помогает автоматизировать процесс оказания услуг в обслуживающих подразделениях (ИТ, HR, АХО, юридический отдел и др.) компании в соответствии с лучшими практиками предоставления сервисов, таких как ITIL и VeriSM.

На базе платформы SimpleOne выпущены продукты ITSM, ITAM, B2B CRM и SDLC. Платформа входит в реестр отечественного ПО и подходят для импортозамещения ряда зарубежных продуктов, например, ServiceNow, Jira, MicroFocus.

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