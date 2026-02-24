Разделы

В SimpleOne SDLC появилось ИИ-ревью кода для ускорения цикла разработки

SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) представила обновление системы управления разработкой ПО SimpleOne SDLC 1.9.0. Ключевая функциональность новой версии — интеграция с платформой управления генеративным ИИ Ainergy для автоматизированного ревью кода непосредственно в процессе работы с GitLab. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Новая версия SimpleOne SDLC позволяет встроить искусственный интеллект в стандартный цикл разработки без изменения привычных инструментов команды. ИИ-ревью выполняется еще до участия человека, что сокращает время ожидания на этапе ревью кода и ускоряет прохождение запросов на слияние изменений.

Интеграция решает несколько критичных задач для продуктовых команд. Искусственный интеллект берет на себя первичный анализ кода и выявление типовых проблем, освобождая время лидов и сеньор-разработчиков для работы над архитектурой и бизнес-логикой. Использование единого ИИ-сервиса обеспечивает одинаковые правила ревью для всей команды, что помогает поддерживать стабильность и предсказуемость качества кода.

«Интеграция ИИ в ревью кода в привычный процесс разработки — это возможность снять часть рутины с ключевых специалистов. ИИ берет первичный анализ на себя и освобождает время для тех аспектов, где человеческая экспертиза действительно нужна и где она, по сути, незаменима, например, архитектура и бизнес‑логика», — сказал Руслан Шарипов, исполнительный директор SimpleOne, корпорация ITG.

