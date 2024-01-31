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Компания Linx прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS

Провайдер облачных сервисов и услуг дата-центра Linx подтвердил полное соответствие облачной платформы и ЦОДа требованиям Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1 (PCI DSS), предъявляемым к данной категории ИТ-инфраструктуры. Это проверка процессов хранения и обработки данных банковских карт клиентов компании. Linx проходит ресертификацию по стандарту PCI DSS ежегодно.

Компания Linx сообщает о продлении сертификата соответствия облачной инфраструктуры Linx Cloud и операционных процессов центров обработки данных Linx Datacenter стандарту PCI DSS 3.2.1. Эксперты консалтинговой ИБ-компании Compliance Control Ltd провели комплексный QSA-аудит организации и подтвердили ее полное выполнение требованиям стандарта, предъявляемым к облачным провайдерам и центрам обработки данных.

Международный стандарт безопасности данных платежных карт PCI DSS предназначен для обеспечения защиты от несанкционированного доступа пользовательских платежных данных, которые хранятся, передаются и иным образом обрабатываются в организациях.

«Компания, претендующая на сертификацию PCI DSS, должна продемонстрировать высокий уровень защищенности информации в системах на физическом, прикладном, сетевом уровнях инфраструктуры. Проверяются механизмы управления доступом к данным, аутентификации, протоколирования событий и действий», – сказал руководитель направления информационной безопасности Linx Георгий Беляков.

Кроме того, необходим качественный ИБ-мониторинг информационной инфраструктуры. Проверке подлежат также принятые в компании организационные меры по защите данных, а также сопутствующая отчетная документация.

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«Комплексная безопасность клиентов – постоянный приоритет для Linx. Несмотря на уход с российского рынка Visa и Mastercard, сертификация по PCI DSS – по-прежнему важный фактор для нас, поскольку в программе безопасности платежной системы «Мир» также определена необходимость соответствия этому стандарту. Для подтверждения высокого уровня реализуемых нами мер в сфере информационной безопасности мы регулярно привлекаем независимые сертифицирующие организации», – отметил Георгий Беляков.

По его словам, независимая экспертиза Compliance Control Ltd показала, что при предоставлении клиентам цифровых облачных IaaS-сервисов Linx Cloud и инфраструктуры ЦОДа Linx Datacenter провайдер обеспечивает надежную защиту и конфиденциальность клиентских платежных данных.

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