Компания «Мультифактор» успешно прошла сертификацию PCI DSS версии 4.0.1

Российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, компания «Мультифактор», сообщает об успешном прохождении сертификации по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) версии 4.0.1 для облачного сервиса многофакторной аутентификации Multifactor и инструмента для отправки push-сообщений на любые устройства и ОС Multipushed. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Аудит проводила компания Compliance Control. Специалисты Compliance Control провели комплексную оценку процессов, связанных с обеспечением безопасности и обработкой платежных данных, и подтвердили соответствие «Мультифактор» требованиям PCI DSS. По результатам испытаний был выдан сертификат соответствия.

Вендор «Мультифактор» продемонстрировал высокий уровень соответствия требованиям стандарта, обеспечив защиту конфиденциальных данных заказчиков и партнеров. Сертификация подтверждает надежность системы информационной безопасности и соблюдение передовых мировых практик в области кибербезопасности.

В ходе аудита на соответствие международному стандарту PCI DSS (QSA-аудит) проводится оценка всех аспектов деятельности организации, оказывающих влияние на сохранность сведений банковских карт клиентов. Область анализа охватывает широкий спектр направлений: проверяются ключевые элементы бизнеса сертифицированного сервиса, процедуры его разработки, а также весь комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня информационной безопасности облачной среды с многоуровневой системой идентификации пользователей.

«Подтверждение соответствия стандартам PCI DSS — важный этап для нашей компании, который демонстрирует комплексный подход к обеспечению информационной безопасности в компании и гарантирует максимальную защиту данных наших заказчиков и партнёров. Мы гордимся тем, что продолжаем соответствовать высоким международным стандартам», — Валерий Аблеков, технический директор компании «Мультифактор».

«Проверка на соответствие требованиям PCI DSS требует грамотного подхода и глубокого понимания принципов информационной безопасности. Такие регулярные аудиты помогают компаниям укреплять защиту данных и повышать доверие клиентов. Мы ценим профессионализм команды «Мультифактор» и рады быть надежным партнёром в сфере кибербезопасности», — Андрей Коняхин, руководитель департамента консалтинга Compliance Control.

