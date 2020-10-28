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Linxdatacenter подтвердила соответствие виртуальной инфраструктуры и дата-центров стандарту PCI DSS

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Linxdatacenter подтвердила полное выполнение требований стандарта Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1, предъявляемых для облачных провайдеров и центров обработки данных.

Сертификат PCI DSS подтверждает высокий уровень безопасности и надежности ИТ-сервисов компании, включая виртуальные решения (IaaS). В рамках аудита, проведенного компанией Compliance Control Ltd, была выполнена оценка всей физической, виртуальной и сетевой инфраструктуры Linxdatacenter, программного обеспечения и систем безопасности. Независимые эксперты исследовали организационные и технические меры защиты, реализуемые в рамках облачных сервисов и услуг по размещению оборудования, а также сопутствующую документацию.

Стандарт PCI DSS содержит требования по обеспечению безопасности данных о держателях платежных карт. Требования направлены на защиту информации, несанкционированный доступ к которой может привести к потере конфиденциальности и денежных средств. В соответствии с данными требованиями оцениваются системы защиты информации на физическом и прикладном уровне, защищенность сетевой инфраструктуры, управление доступом к данным и механизмы аутентификации, протоколирование событий и действий, контроль защищенности информационной инфраструктуры и многое другое.

Ранее инфраструктура ЦОДов Linxdatacenter в Москве и Санкт-Петербурге, включая помещения машинных залов, системы управления доступом и видеонаблюдения, уже была аттестована на соответствие стандарту PCI DSS. В результате новой сертификации в перечень услуг компании, полностью отвечающих требованиям стандарта, вошли и облачные сервисы.

«Проведенный аудит на соответствие стандарту PCI DSS продемонстрировал, что ИТ-решения Linxdatacenter обеспечивают надежную защиту и конфиденциальность данных и могут использоваться нашими клиентами для обработки данных платежных карт. Мы получили подтверждение высокой степени защищенности наших продуктов и способности максимально отвечать требованиям крупного бизнеса,» – сказал Георгий Беляков, специалист по информационной безопасности Linxdatacenter.



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