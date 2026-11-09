Рост стоимости облачных услуг в России во II квартале 2026 г. сменился коррекцией цен в III квартале 2026 года

Во II квартале 2026 г. был зафиксирован рост цен до 102 425 руб., который сменился коррекцией до 96 983 руб. в III квартале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители RCloud by 3data.

По данным исследования iKS-Consulting и RCloud by 3data, за I–III кварталы 2026 г. средняя стоимость облачной корзины для корпоративных заказчиков выросла с 85 499 до 96 983 руб. в месяц. Однако рост не был линейным: снижение в I квартале 2026 г. (−2,8%) сменилось резким подъемом во II квартале 2026 г.(+19,8%) и частичной коррекцией в III квартале 2026 г.(−5,3%). За колебаниями индекса стоит пересмотр ограниченного числа тарифных линеек, а не массовое движение цен.

Согласно данным iKS-Consulting и RCloud by 3data, за три квартала 2026 г. российский рынок публичной облачной инфраструктуры не сформировал единого ценового тренда. Средняя стоимость облачной потребительской корзины для корпоративных заказчиков менялась разнонаправленно, а индекс цены колебался в диапазоне от 97,6 до 119,8% к предыдущему кварталу. Ключевой вывод периода наблюдения: за агрегированными показателями скрывается сегментация рынка, а конкуренция смещается от цены ресурса к производительности, качеству инфраструктуры и совокупной стоимости решения задачи.

«Мы анализируем цены поквартально и видим разнонаправленную динамику без выраженного общего тренда: изменения затрагивали отдельные предложения, тогда как большинство тарифов оставалось на прежнем уровне, — сказал ИТ-директор облачной платформы RCloud by 3data Валентин Соколов. — На значения индекса влияют стоимость серверного оборудования и общая экономическая и политическая ситуация. При этом отрасль в целом смещается от ценовых аргументов к качеству и предсказуемости сервиса».

Что происходило с ценой

I квартал 2026 г.. Индекс цены облачной корзины составил 97,6% к IV кварталу 2025 г., средняя стоимость корзины — 85 499 руб. в месяц. Снижение на 2,9% относительно предыдущего квартала (87 984 руб.) носило умеренный характер. Провайдеры продолжали развивать тарифные линейки, смещая фокус с низкопроизводительных ресурсов на сегмент High Performance и повышая базовую производительность CPU.

II квартал 2026 г. Индекс составил 119,8% к I кварталу 2026 г., средняя стоимость корзины выросла до 102 425 руб. (+16,4%). Основной вклад внесло увеличение стоимости вычислительных ресурсов и оперативной памяти. При этом рост был обусловлен не дефицитом ресурсов и не массовым пересмотром тарифов, а изменением структуры предложений: провайдеры расширяли линейки более производительных конфигураций и смещали акцент с ценовой конкуренции на конкуренцию по качеству инфраструктуры.

III квартал 2026 г. Индекс составил 94,7% ко II кварталу 2026 г., средняя стоимость корзины снизилась до 96 983 руб. (−5,3%). Коррекция компенсировала лишь часть предыдущего роста: стоимость корзины по-прежнему на 13,4% превышает уровень I квартала 2026 г.

Колебания индекса — результат точечных решений, а не общего движения цен. Ни в одном из трех замеров рынок не продемонстрировал единого направления. В III квартале 2026 г. неизменными остались 14 из 30 сопоставимых тарифов vCPU, 12 из 23 тарифов RAM и 14 из 29 тарифов SSD. Изменения концентрировались в отдельных тарифных линейках и у отдельных провайдеров, тогда как большая часть предложений сохранила прежний уровень цен.

В III квартале 2026 г. при общем снижении средней цены vCPU на 2,7% стоимость процессоров в группе High Performance выросла на 16,1%, а в группе Standard — на 4,0%. Оперативная память подешевела в среднем на 5,0%, но снижение не было всеобщим. Средняя стоимость SSD практически не изменилась (+0,6%), тогда как предложения класса Standard подорожали в среднем на 18,6%. Рост отдельных тарифов не равен общему удорожанию ресурса — и наоборот.

На протяжении всего периода наблюдения конкуренция смещалась от цены ресурса к производительности, качеству инфраструктуры и совокупной стоимости решения задачи. Провайдеры конкурируют за счет характеристик серверной платформы, частоты процессора, гарантий производительности, коэффициента переподписки и стабильности SLA. Это соответствует мировой тенденции дифференциации облачного ценообразования: крупнейшие мировые провайдеры расширяют предложения, различающиеся по производительности, характеристикам инфраструктуры и условиям потребления.

Для корпоративных заказчиков это означает необходимость сравнивать не только стоимость vCPU, RAM и SSD, но и характеристики конфигурации, гарантии производительности и условия предоставления ресурсов. Это особенно важно при выборе между стандартными и высокопроизводительными облачными решениями.

Методология исследования

Облачная корзина включает 32 виртуальных процессора (vCPU), 256 ГБ оперативной памяти (RAM) и 800 ГБ SSD-хранилища. Такая конфигурация предназначена для типовых корпоративных задач — размещения бизнес-приложений, баз данных, аналитических систем и сред разработки. Сетевые услуги и публичные IP-адреса не включаются.

Индекс рассчитывается как стоимость корзины за текущий квартал, деленная на стоимость корзины за предыдущий квартал, умноженная на 100%. Расчет ведется по прейскурантным ценам без НДС, индивидуальных скидок, сетевых услуг и публичных IP-адресов.

Мониторинг III квартала 2026 г. основан на тарифных предложениях сентября 2026 г. Для оценки квартальной динамики использованы данные июня 2026 года. Актуализированная выборка содержит 33 предложения vCPU, 25 — RAM и 34 — SSD.