Разделы

Цифровизация
|

Рост стоимости облачных услуг в России во II квартале 2026 г. сменился коррекцией цен в III квартале 2026 года

Во II квартале 2026 г. был зафиксирован рост цен до 102 425 руб., который сменился коррекцией до 96 983 руб. в III квартале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители RCloud by 3data.

По данным исследования iKS-Consulting и RCloud by 3data, за I–III кварталы 2026 г. средняя стоимость облачной корзины для корпоративных заказчиков выросла с 85 499 до 96 983 руб. в месяц. Однако рост не был линейным: снижение в I квартале 2026 г. (−2,8%) сменилось резким подъемом во II квартале 2026 г.(+19,8%) и частичной коррекцией в III квартале 2026 г.(−5,3%). За колебаниями индекса стоит пересмотр ограниченного числа тарифных линеек, а не массовое движение цен.

Согласно данным iKS-Consulting и RCloud by 3data, за три квартала 2026 г. российский рынок публичной облачной инфраструктуры не сформировал единого ценового тренда. Средняя стоимость облачной потребительской корзины для корпоративных заказчиков менялась разнонаправленно, а индекс цены колебался в диапазоне от 97,6 до 119,8% к предыдущему кварталу. Ключевой вывод периода наблюдения: за агрегированными показателями скрывается сегментация рынка, а конкуренция смещается от цены ресурса к производительности, качеству инфраструктуры и совокупной стоимости решения задачи.

«Мы анализируем цены поквартально и видим разнонаправленную динамику без выраженного общего тренда: изменения затрагивали отдельные предложения, тогда как большинство тарифов оставалось на прежнем уровне, — сказал ИТ-директор облачной платформы RCloud by 3data Валентин Соколов. — На значения индекса влияют стоимость серверного оборудования и общая экономическая и политическая ситуация. При этом отрасль в целом смещается от ценовых аргументов к качеству и предсказуемости сервиса».

Что происходило с ценой

I квартал 2026 г.. Индекс цены облачной корзины составил 97,6% к IV кварталу 2025 г., средняя стоимость корзины — 85 499 руб. в месяц. Снижение на 2,9% относительно предыдущего квартала (87 984 руб.) носило умеренный характер. Провайдеры продолжали развивать тарифные линейки, смещая фокус с низкопроизводительных ресурсов на сегмент High Performance и повышая базовую производительность CPU.

II квартал 2026 г. Индекс составил 119,8% к I кварталу 2026 г., средняя стоимость корзины выросла до 102 425 руб. (+16,4%). Основной вклад внесло увеличение стоимости вычислительных ресурсов и оперативной памяти. При этом рост был обусловлен не дефицитом ресурсов и не массовым пересмотром тарифов, а изменением структуры предложений: провайдеры расширяли линейки более производительных конфигураций и смещали акцент с ценовой конкуренции на конкуренцию по качеству инфраструктуры.

III квартал 2026 г. Индекс составил 94,7% ко II кварталу 2026 г., средняя стоимость корзины снизилась до 96 983 руб. (−5,3%). Коррекция компенсировала лишь часть предыдущего роста: стоимость корзины по-прежнему на 13,4% превышает уровень I квартала 2026 г.

Колебания индекса — результат точечных решений, а не общего движения цен. Ни в одном из трех замеров рынок не продемонстрировал единого направления. В III квартале 2026 г. неизменными остались 14 из 30 сопоставимых тарифов vCPU, 12 из 23 тарифов RAM и 14 из 29 тарифов SSD. Изменения концентрировались в отдельных тарифных линейках и у отдельных провайдеров, тогда как большая часть предложений сохранила прежний уровень цен.

Олег Бойко: У организаций появляется значительно больший выбор облачных провайдеров для ГИС
Олег Бойко: У организаций появляется значительно больший выбор облачных провайдеров для ГИС КИИ в облаке

В III квартале 2026 г. при общем снижении средней цены vCPU на 2,7% стоимость процессоров в группе High Performance выросла на 16,1%, а в группе Standard — на 4,0%. Оперативная память подешевела в среднем на 5,0%, но снижение не было всеобщим. Средняя стоимость SSD практически не изменилась (+0,6%), тогда как предложения класса Standard подорожали в среднем на 18,6%. Рост отдельных тарифов не равен общему удорожанию ресурса — и наоборот.

На протяжении всего периода наблюдения конкуренция смещалась от цены ресурса к производительности, качеству инфраструктуры и совокупной стоимости решения задачи. Провайдеры конкурируют за счет характеристик серверной платформы, частоты процессора, гарантий производительности, коэффициента переподписки и стабильности SLA. Это соответствует мировой тенденции дифференциации облачного ценообразования: крупнейшие мировые провайдеры расширяют предложения, различающиеся по производительности, характеристикам инфраструктуры и условиям потребления.

Для корпоративных заказчиков это означает необходимость сравнивать не только стоимость vCPU, RAM и SSD, но и характеристики конфигурации, гарантии производительности и условия предоставления ресурсов. Это особенно важно при выборе между стандартными и высокопроизводительными облачными решениями.

Методология исследования

Облачная корзина включает 32 виртуальных процессора (vCPU), 256 ГБ оперативной памяти (RAM) и 800 ГБ SSD-хранилища. Такая конфигурация предназначена для типовых корпоративных задач — размещения бизнес-приложений, баз данных, аналитических систем и сред разработки. Сетевые услуги и публичные IP-адреса не включаются.

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews
Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

Индекс рассчитывается как стоимость корзины за текущий квартал, деленная на стоимость корзины за предыдущий квартал, умноженная на 100%. Расчет ведется по прейскурантным ценам без НДС, индивидуальных скидок, сетевых услуг и публичных IP-адресов.

Мониторинг III квартала 2026 г. основан на тарифных предложениях сентября 2026 г. Для оценки квартальной динамики использованы данные июня 2026 года. Актуализированная выборка содержит 33 предложения vCPU, 25 — RAM и 34 — SSD.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал топ-15 игроков российского рынка резервного копирования

Суд начал выяснять родословную сооснователя «АйТи»

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Срок запуска цифрового погранконтроля ЕС сорван на четыре года. IBM и Atos пойдут под суд

Активы «СКБ Контур». Инфографика CNews

CNews FORUM 2026: До главного ИТ-мероприятия осталось два дня. Регистрация

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Что умеют умные очки в 2026 году: от фото до виртуальных экранов

Зачем планшету стилус в 2026 году: 5 самых производительных моделей с поддержкой стилуса

Безмолвный свидетель: как гаджеты умного дома следят за нами и собирают данные

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще