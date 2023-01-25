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3data дополнительно ввела в эксплуатацию 140 стойко-мест в действующем дата-центре

3data дополнительно ввела в эксплуатацию 140 стойко-мест в действующем дата-центре. После проведения работ по расширению машинных залов в дата-центре 3data «П6» в три раза увеличилась возможность размещения оборудования заказчиков. Сейчас общее количество стойко-мест центра обработки данных, расположенного на северо-западе Москвы, составляет 196.

Дата-центр «П6» находится на пересечении двух важнейших транспортных артерий Москвы – Ленинградского проспекта и МКАД. Данное географическое расположение способствовало быстрой заполняемости ЦОДа в силу того, что в шаговой доступности находятся множество офисных, складских, торговых и производственных комплексов российских и международных компаний разного профиля. Центр обработки данных был запущен в коммерческую эксплуатацию в 2019 г.

«Мы продолжаем не только строить новые, но и совершенствовать действующие площадки 3data. «П6» уже второй дата-центр за последнее время, который нам удалось модернизировать, тем самым увеличив возможность размещения оборудования для действующих и новых заказчиков на этой площадке. Принимая во внимание повышенный спрос на услуги дата-центров, мы в 3data решили использовать весь потенциал расширения наших ЦОДов, а также потенциал увеличения их проектных мощностей, сохраняя высокий уровень надежности и безопасности», – отметил генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала.

Площадка «П6» соответствует международным требования к надежности и безопасности на уровне Tier 3, предлагает все современные сетевые и облачные сервисы, включая прямые подключения к облачным платформам.

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