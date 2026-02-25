Разделы

Компания 3data запускает продажу услуг сolocation на Бирже ЦТС

5 марта 2026 г. впервые пройдут биржевые торги услугами ЦОД. Стойко-места компании 3data станут первыми подобными продуктами, представленными на Бирже ЦТС. Об этом CNews сообщили представители 3data.

Суть данного шага заключается в повышении прозрачности и формирования цен на услуги размещения оборудования (colocation) для широкой аудитории клиентов из различных отраслей экономики. Раньше подобные предложения существовали исключительно на внебиржевом рынке, что ограничивало доступ потенциальных покупателей к актуальной рыночной информации и объективному сравнению предложений поставщиков.

Генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала: «Мы видим наш выход на биржевые торги как важный этап развития. Впервые компания 3data выводит собственные услуги на организованный рынок, создавая новый стандарт открытости и конкуренции. Мы рассчитываем на успешное проведение торгов и готовы расширить объёмы предоставления услуг через биржевую площадку, основываясь на обратной связи от участников рынка и спросе со стороны клиентов».

Заместитель генерального директора Биржи ЦТС Виктор Овсянников: «Запуск биржевых торгов услугами размещения оборудования — это возможность стандартизировать актуальные цифровые услуги, с целью формирования справедливой рыночной стоимости. Мы видим большой потенциал в этом инструменте и ожидаем, что за первыми торгами последуют новые лоты и участники».

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

На торгах будет доступен лот, содержащий услуги по размещению оборудования в центре обработки данных «М8», соответствующего уровню надежности Tier III от компании 3data. Использование данного механизма позволит минимизировать риски, связанные с отсутствием прозрачности формирования цен, предоставив участникам рынка равную возможность приобретения услуг на условиях свободной конкуренции.

Дата-центр «М8», расположенный в Москве на улице 8 Марта вблизи ключевых волоконно-оптических магистральных линий, является оптимальной точкой кросс-коммутации и обмена сетевым трафиком.

