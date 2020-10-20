МТС подключила к высокоскоростному интернету сельские школы и ФАПы Тамбовской области

МТС объявила о завершении второго этапа реализации в регионе нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Высокоскоростной интернет пришел в 171 населенный пункт Тамбовщины, обеспечив выход в сеть для сельских советов, школ и фельдшерско-акушерских пунктов.

Благодаря строительству современных линий связи, широкополосный доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с получили школьные и медицинские учреждения. Для сельских фельдшерских пунктов подключение к скоростным сетям открывает возможность дистанционной записи пациентов на прием, повышение квалификации посредством видеосвязи с региональными и федеральными медучреждениями, для школ – столь актуальные сейчас онлайн-занятия, для органов государственной власти – скорость в обмене документацией и работе с порталом государственных услуг, а значит оперативное решение вопросов местных жителей.

В рамках второго этапа реализации проекта по цифровизации региона современная инфраструктура связи появилась в 286 социально значимых учреждениях, расположенных в 22 районах Тамбовской области. В числе подключенных в этом году – 142 общеобразовательных учреждений, 114 фельдшерско-акушерских пунктов, 30 администраций органов местного самоуправления. В сельских школах ученикам и педагогам доступны скорости интернета от 50 до 100 Мбит/c, для сельсоветов предусмотрено – 10 Мбит/c.

«Цифровизация — это современная реальность, без которой невозможно дальнейшее развитие ни одной отрасли. Мы испытываем немало проблем из-за отсутствия быстрого интернета, особенно в сельской местности. И во время пандемии в полной мере ощутили важность цифровизации в сферах образования, здравоохранения и государственного управления. Поэтому благодарны нашим партнерам из МТС за то, что они успешно выполняют свои обязательства по госконтракту, подключив за неполные два года более 500 бюджетных учреждений к высокоскоростному интернету. Это более половины от запланированного количества», – сказал глава администрации области Александр Никитин.

«Этот год особенно наглядно показал, что цифровизация села – важная и жизненно необходимая задача. Чтобы обеспечить жителей сельской местности быстрым и надежным интернет-соединением, мы проложили более 900 км волоконно-оптических линий связи и настроили работу сети таким образом, чтобы интернет превратился в удобный инструмент для решения насущных вопросов жителей нашего региона. Свободный доступ к современным средствам связи способен дать мощный толчок к развитию тамбовских сел. Это возможность оперативно получать медицинские и образовательные услуги, пользоваться сервисами государственных услуг, получать актуальную информацию», – отметил директор МТС в Тамбовской области Александр Мудрецов.

Реализация федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» в Тамбовской области начата в 2019 г. Из федерального бюджета на реализацию проекта выделено около 750 млн руб. В его рамках в течение 2019-2021 гг. запланировано поэтапное подключение порядка 900 социально значимых учреждений и организаций к интернету на высоких скоростях. Компания МТС, ставшая победителем государственного тендера, в 2019-2020 гг. на сегодняшний день обеспечила высокоскоростным интернетом 518 социально значимых объектов в районах Тамбовской области. В число социально значимых объектов, где необходим высокоскоростной доступ в интернет, вошли общеобразовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, муниципальные администрации, пожарные части МЧС и др. Программа будет продолжена и в следующем году: МТС построит скоростной интернет-канал еще для более 350 социально значимых учреждений региона в отдаленных районах Тамбовщины.