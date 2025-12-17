Всегда готов: шутер Pioner доступен на платформе «Игры Ростелеком»

Шутер Pioner (18+), разработанный российской студией GFAGames, уже доступен для пользователей из России Белоруссии эксклюзивно на онлайн-платформе «Игры Ростелеком». Действие игры разворачивается на постапокалиптическом острове Тартарус. Игроки могут проходить сюжетные квесты или миссии фракций, где за лояльность к различным группам открываются награды и дополнительный сюжетный контент. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Для пользователей, оформивших ранее предзаказ на «Игры Ростелеком», доступен Pioner Deluxe Edition. Специальное издание игры включает эксклюзивные аксессуары, скины, экипировку и дополнительную внутриигровую валюту — кристаллы. Игроки также могут приобрести на онлайн-платформе основную версию игры. Чтобы начать игру, необходимо скачать лаунчер «Игры Ростелеком», авторизоваться в нем, установить игру из библиотеки и запустить ее.

Антон Быковский, директор игрового направления «Ростелекома»: «Рады представить пользователям эксклюзивный доступ к Pioner на платформе “Игры Ростелеком”. Это яркий пример того, как мы поддерживаем отечественных разработчиков и предлагаем игрокам уникальный контент. Новый проект от GFAGames — одно из ключевых событий года для геймеров России и Белоруссии, и первый масштабный эксклюзив платформы “Игры Ростелеком”. И это только начало».

Александр Никитин, основатель, CEO GFAGames: «Ранний доступ Pioner стартовал! Это важное событие, но, вместе с тем, это лишь начало — у нас есть планы, в том числе, по расширению контента в игре. Довольны, что выбрали платформу "Игры Ростелеком", ведь благодаря таким региональным партнерам можем обеспечить комфортный доступ к игре максимальному количеству игроков и более плотно взаимодействовать с аудиторией».

В ноябре этого года «Ростелеком» запустил новый бренд «Игры Ростелеком» — онлайн-платформу, объединившую первый отечественный игровой маркетплейс и лаунчер. На площадке уже представлено более шести тыс. игровых тайтлов. «Игры Ростелеком» являются собственной разработкой компании.



