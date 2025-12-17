Разделы

Веб-сервисы
|

Всегда готов: шутер Pioner доступен на платформе «Игры Ростелеком»

Шутер Pioner (18+), разработанный российской студией GFAGames, уже доступен для пользователей из России Белоруссии эксклюзивно на онлайн-платформе «Игры Ростелеком». Действие игры разворачивается на постапокалиптическом острове Тартарус. Игроки могут проходить сюжетные квесты или миссии фракций, где за лояльность к различным группам открываются награды и дополнительный сюжетный контент. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Для пользователей, оформивших ранее предзаказ на «Игры Ростелеком», доступен Pioner Deluxe Edition. Специальное издание игры включает эксклюзивные аксессуары, скины, экипировку и дополнительную внутриигровую валюту — кристаллы. Игроки также могут приобрести на онлайн-платформе основную версию игры. Чтобы начать игру, необходимо скачать лаунчер «Игры Ростелеком», авторизоваться в нем, установить игру из библиотеки и запустить ее.

Антон Быковский, директор игрового направления «Ростелекома»: «Рады представить пользователям эксклюзивный доступ к Pioner на платформе “Игры Ростелеком”. Это яркий пример того, как мы поддерживаем отечественных разработчиков и предлагаем игрокам уникальный контент. Новый проект от GFAGames — одно из ключевых событий года для геймеров России и Белоруссии, и первый масштабный эксклюзив платформы “Игры Ростелеком”. И это только начало».

Александр Никитин, основатель, CEO GFAGames: «Ранний доступ Pioner стартовал! Это важное событие, но, вместе с тем, это лишь начало — у нас есть планы, в том числе, по расширению контента в игре. Довольны, что выбрали платформу "Игры Ростелеком", ведь благодаря таким региональным партнерам можем обеспечить комфортный доступ к игре максимальному количеству игроков и более плотно взаимодействовать с аудиторией».

В ноябре этого года «Ростелеком» запустил новый бренд «Игры Ростелеком» — онлайн-платформу, объединившую первый отечественный игровой маркетплейс и лаунчер. На площадке уже представлено более шести тыс. игровых тайтлов. «Игры Ростелеком» являются собственной разработкой компании.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ уже интегрируется практически во все уровни работы с данными в российских СУБД

RuTube занялся технологическими разработками и научился обходиться без «Яндекс» и Google

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Какие ИТ-системы востребованы российскими строительными компаниями

Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще