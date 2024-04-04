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Тамбовские абитуриенты предпочитают вузы региона столичным

Школьники Тамбовской области и их родители в этом году все чаще интересуются региональными вузами – на них приходится около 90% от всего объема трафика на сайты высших учебных заведений. Наибольшей популярностью пользуется Тамбовский государственный университет, подсчитали аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы региональных высших учебных заведений и топ-30 из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 г. наибольший дата-трафик абонентов региона пришелся на интернет-ресурсы Тамбовского государственного университета и Тамбовского государственного технического университета.

В число вузов топ-30, которыми активно интересуются тамбовчане, вошли Высшая школа экономики, МГУ, РНИМУ имени Пирогова, Финансовый университет при Правительстве России. В 2023 г. в пятерку самых популярных вузов в регионе также входил СПбГУ, в этом году ему на смену пришел РНИМУ имени Пирогова.

Как показывают цифры прошлого года, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из региона начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных.

«Для будущих абитуриентов особенно важно наличие высокоскоростного мобильного интернета, который позволяет оперативно узнавать информацию о поступлении, проходить обучающие программы или дистанционно отправлять документы. Наши специалисты обеспечивают доступность всех сервисов, постоянно модернизируя существующее телеком-оборудование и запуская новые базовые станции. Например, уже в этом году мы модернизировали более 85 объектов в различных населенных пунктах региона», – сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его
Цифровизация

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«МегаФон» – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более четырех тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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