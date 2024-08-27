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«МегаФон» поддержал LTE-связью этнофестиваль «в Тамбовской области

За три дня этнофестиваля «Атмановские кулачки» в селе Атманов Угол в Тамбовской области участники и зрители мероприятия передали через мобильные устройства более 580 ГБ данных, подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных.

Наибольшее количество гостей посетило этнофестиваль во второй день, 24 августа. Объём трафика в субботу вырос примерно в 3,8 раза по сравнению со средним показателем месяца, а число абонентов увеличилось почти в 7 раз. В этот день желающие могли поучаствовать в соревнованиях по лапте, стрельбе из традиционного лука, кулачных состязаниях, различных мастер-классах, а также насладиться выступлениями музыкальных коллективов.

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Посетители мероприятия активно транслировали происходящее в своих соцсетях и блогах, отправив гигабайты фото и видео. В итоге объём переданного трафика за август вырос примерно в 2 раза по сравнению с прошлым месяцем. Чтобы пиковые нагрузки не помешали делиться эмоциями в Сети, в этом году специалисты «МегаФона» установили новое телеком-оборудование в селе Атманов Угол. В результате средняя скорость мобильного интернета достигла 50 Мбит/с.

«Мы поддержали популярный этнофестиваль “Атмановские кулачки”, заранее установив базовую станцию недалеко от места проведения мероприятия. Гости и участники события активно пользовались нашим высокоскоростным интернетом: вели онлайн-трансляции и делились фото и видео. Помимо этого, мы работаем над обновлением сети, чтобы LTE-связь была доступна жителям больших и малых населённых пунктов нашего региона. Так, с начала года мы уже модернизировали и построили более 200 телеком-объектов», — отметил директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

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