«Сравни»: 46% россиян предпочитают летом путешествовать, а не ездить на дачу

«Сравни» провел опрос, чтобы узнать, как россияне предпочитают отдыхать летом. Самым популярный план на летний отпуск – путешествия, среди мест большинство респондентов выбирают морские курорты. Отдых за городом – на втором месте, здесь большинство опрошенных предпочитают отдых на даче — своей или близких. Об этом CNews сообщили представители «Сравни».

По данным исследования, почти половина опрошенных (46%) летом отправляются в путешествие, чтобы сменить обстановку и перезагрузиться. Еще 26% выбирают отдых за городом. 20% проводят лето в городе, а 6% — не берут отпуск в летний период.

Среди путешествий самыми популярными оказались морские курорты, такие поездки выбирают 46% респондентов. Еще 26% рассказали, что предпочитают навещать родственников в других городах или странах. 15% предпочитают экскурсионные туры, 13% — ходят в походы.

Время за городом 47% россиян проводят на собственной даче, 35% ездят на дачу к родственникам или друзьям. 11% выезжают на природу с палаткой или в автодоме, 7% берут загородный дом в аренду.

В городе большинство опрошенных (79%) летом предпочитают гулять в парках. Еще 8% посещают бары и рестораны, 7% ходят в театр и кино. 4% респондентов посещают концерты или музыкальные фестивали и только 2% — музеи и выставки.

Исследование проходило методом онлайн-опроса среди 1,2 тыс. респондентов из всех регионов России.