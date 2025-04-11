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«МегаФон»: дачная жизнь увлекла молодежь Орловской области

Орловцы стали чаще прибегать к советам по садоводству. С начала 2025 г. число пользователей онлайн-ресурсов с рекомендациями для дачников выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. При этом максимальный рост интереса к теме зафиксирован у подростков 14-17 лет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как подсчитали аналитики «МегаФона» на основе анонимных данных, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются тамбовские дачники от 35 до 44 лет. К этой возрастной группе относится примерно треть посетителей тематических ресурсов. Год к году прирост этой аудитории составил 61%.

Трендом 2025 г. стало то, что цифровые платформы для садоводов и огородников стали чаще использовать жители Орловской области до 17 лет. За год число юных садоводов в регионе увеличилось сразу в 2,6 раза. Аудитория 25-34 лет подросла на 53%, а пользователей от 45 до 54 лет стало больше на 33%.

Женщины пользуются цифровыми сервисами для дачников в 2,3 раза чаще мужчин. При этом за год число мужчин на профильных сайтах и в приложениях увеличилось на 24%, тогда как у дам этот показатель составил 16%.

«С приходом весны молодые люди стали намного чаще интересоваться дачной жизнью. На помощь им приходят современные способы получения информации: многие пользователи узнают полезные советы на специализированных ресурсах, а также общаются с единомышленниками. Чтобы необходимый контент всегда был под рукой, а видео с лайфхаками грузилось мгновенно, мы регулярно обновляем телеком-оборудование. Например, за последний год наши инженеры построили и модернизировали около 240 объектов в регионе – в программу улучшений попали как большие города, так и малые населенные пункты и дачные поселки», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

Как правило, жители Орловской области начинают активно посещать свои участки в апреле и мае — во время посевных работ. В эти месяцы объемы используемого трафика превышают среднегодовой показатель на 56%.

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