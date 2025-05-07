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Wildberries понизила комиссию на ряд товаров продавцов перед дачным сезоном

Компания РВБ (Wildberries & Russ) понизила комиссию для продавцов, доставляющих заказы собственными силами (модель продаж «Витрина»), по некоторым популярным товарам в преддверии начала дачного сезона более чем в шесть раз. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

С 18,5% до 3% комиссия снизится для: веранд и террас, бытовок сборных, срубов, уличных сборных туалетов, сборных гаражей, сборных домов и баней, септиков.

Кроме того, с 9,5% до 3% понизится комиссия на продажу садовых тракторов и райдеров.

«Витрина» — это модель продаж на Wildberries, при которой продавцы хранят товары на собственном складе и своими силами доставляют их покупателям. В этом сценарии Wildberries представлена в качестве витрины для товаров партнеров.

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