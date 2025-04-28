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В «Яндекс Картах» появились сезонные маршруты автобусов для дачников

Перед открытием дачного сезона в «Яндекс Картах» появились более 2000 сезонных маршрутов автобусов до дачных поселков во всех регионах России. Теперь дачники могут спланировать путешествие на свой участок на общественном транспорте прямо в приложении, а также сверяться с расписанием и следить за движением автобусов на карте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Сезонные маршруты общественного транспорта появляются в российских регионах на время дачного сезона. По данным «Яндекс Карт», в 2025 г. больше всего таких маршрутов в Челябинской, Иркутской и Кемеровской областях.

Топ регионов по количеству маршрутов до дачных поселков выглядит так: Челябинская область - 123 сезонных маршрут; Иркутская область - 94 маршрута; Кемеровская область - 87 маршрутов; Татарстан (в первую очередь Набережночелнинская агломерация) - 81 маршрут; Московская область - 80 маршрутов; Красноярский край - 75 маршрутов; Ленинградская область - 74 маршрута; Самарская область - 73 сезонных маршрута; Удмуртия - 65 маршрутов; Башкортостан - 63 маршрута.

Следить за движением автобусов на дачу можно в режиме «Транспорт». В нем метки автобусов едут по карте как по городу. Если же нужно проверить определенный автобус — достаточно ввести в строке поиска, например, «автобус 14». На экране выделится его маршрут, появятся движущиеся иконки, карточка с остановками и расписанием. Также можно узнать, какой транспорт приходит на нужную остановку, и прогноз его прибытия. Для этого нужно нажать на эту остановку на карте.

«Карты» постоянно обновляют информацию о местоположении транспорта, получая сигналы его датчиков. А благодаря алгоритмам прогноза показывают, через сколько транспорт будет на остановке, с учетом его скорости и дорожной ситуации в городе.

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