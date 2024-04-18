«МегаФон» подготовил сеть в Выборге и Гатчине к началу туристического сезона

Связисты модернизировали телеком-объекты в двух туристических жемчужинах Ленинградской области – Выборге и Гатчине. Новое оборудование работает в современном стандарте 4G, обеспечивая местных жителей и туристов стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Город Выборг – единственное историческое поселение Ленинградской области, город-памятник, сохранивший в себе колорит средневековой европейской культуры. Здесь постоянно проживает чуть менее ста тысяч человек, но в год город принимает до 2 млн туристов. Модернизация существующих базовых станций позволила значительно улучшить параметры передачи данных в гаджетах местных жителей и приезжих. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета выросла до 50 Мбит/с, и теперь на установку, например, «Госуслуг» понадобится около 20 секунд.

В свою очередь город Гатчина является памятником русской градостроительной архитектуры XVIII-XIX веков. Главная достопримечательность города — дворцово-парковый ансамбль, в который входит Большой Гатчинский дворец. Только в 2024 г. его посетили более 14 тыс. туристов – абонентов «МегаФона». Для обеспечения емкости сети и увеличения скорости интернета инженеры запустили дополнительный слой LTE на построенных базовых станциях. Высокие частоты обеспечивают доступ не только к голосовым вызовам и скоростной передаче данных, а также к современным телеком-технологиям. Например, звонки в VoLTE создают условия для мгновенного соединения и кристально чистого звука, а также позволяют одновременно говорить по телефону и серфить в интернете.

«Основными историко-культурными центрами Ленинградской области, привлекающими туристов, являются города Выборг и Гатчина. По нашим данным эти локации в прошлом году приняли на 10% больше туристов, чем в 2022 г., и сейчас этот тренд на рост сохраняется. Потребление интернет-трафика также растет - в среднем активный турист ежедневно потребляет 1 ГБ трафика, и эта цифра каждый год становится больше. Поэтому мы развиваем нашу сеть, чтобы обеспечить абонентам более комфортные условия пользования цифровыми сервисами», – отметил Максим Токаренко, директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.