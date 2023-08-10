«Мегафон» усилил сеть в городе атомщиков

«Мегафон» модернизировал более 50% инфраструктуры сети в городе атомной промышленности на территории Ленинградской области. В Сосновом Бору или городе атомщиков, как его принято называть, в 80х годах находилась самая крупная в мире атомная электростанция. Сейчас здесь располагается ядерный кластер южного берега Финского залива. Обновление инфраструктуры помогло улучшить качество связи и повысить скорости мобильного интернета для удовлетворения растущих потребностей абонентов в населенном пункте. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры компании обновили оборудование в среднечастотных диапазонах, чем увеличили пропускную способность сети в городе. В зону улучшений попали жилые массивы, объекты социальной инфраструктуры, градообразующие предприятия и популярные туристические локации. Например, детский городок «Андерсенград», где малыши и школьники могут почувствовать себя героями сказок, посетить спектакли в амфитеатре под открытым небом или просто прогуляться по улочкам дивного городка.

Совершенствование предоставляемых мобильных услуг позволило клиентам компании молниеносно получать данные и делиться информацией в сети Интернет. Теперь абонент «Мегафона» может в два раза быстрее установить на свой гаджет приложение, скачать тяжелый файл, загрузить фото в HD-формате, видео в 4К или музыкальный контент в максимальном качестве. Также абонентам доступна технология VoLTE для использования при голосовых вызовах. Она обеспечивает мгновенное соединение, позволяет четче слышать собеседника, минимизируя воздействие посторонних шумов, и дает возможность не прерывать интернет-сессию во время разговора.

«Мы провели анализ потребления мобильного трафика в городах Ленобласти, чтобы на основе полученных данных вычислить те территории, где в ближайшее время потребуется дополнительная емкость сети - Сосновый Бор попал в топ-городов по абонентскому трафику. Мы значительно обновили существующие базовые станции и улучшили конфигурацию сети на своих городских телеком-объектах, чтобы обеспечить абонентов качественной связью при постоянно растущей нагрузке на сеть», - сказал Максим Токаренко, директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.