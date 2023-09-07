«Мегафон» улучшил сеть в столице Ленинградской области

В Гатчинском районе Ленинградской области на 30% выросла скорость мобильного интернета в сети «Мегафона» по сравнению с прошлым годом. Теперь абоненты компании во втором по численности населения районе Ленобласти могут еще быстрее скачивать из сети тяжелые файлы, с большим комфортом смотреть видео в HD-качестве и общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки на телекоммуникационную инфраструктуру.

Оператор реализовал программу развития сети и модернизировал 80% базовых станций в ключевом районе Ленобласти. Улучшения мобильной связи почувствовали жители как в административном центре Гатчинского района – городе Гатчина, который в марте текущего года наделили статусом столицы Ленинградской области, так и в малых районных городах и населенных пунктах. Акцент в развитии сети компания сделала на обновлении оборудования базовых станций. Технические специалисты повысили их мощность, пропускную способность, а также активировали дополнительный частотный диапазон. Это позволило увеличить скорость интернета и дальность сигнала. Модернизация затронула популярные туристические локации, жилые массивы, автомобильные дороги, многочисленные дачные товарищества и небольшие сельские поселения.

«Жители Ленобласти скачивают из всемирной паутины все больше информации, тем самым значительно увеличивая сетевую нагрузку, за счет чего снижается пропускная способность сети и скорость передачи данных. Чтобы при максимальной загрузке каналов связи наши абоненты могли пользоваться необходимыми цифровыми сервисами в лучшем качестве, мы планомерно и органично проводим оптимизацию оборудования: уменьшаем или добавляем ёмкость, корректируем углы антенн и многое другое. Гатчинский район – важная единица на карте Ленинградской области. Здесь сосредоточено множество популярных туристических объектов, в дачный сезон сюда съезжаются тысячи садоводов, район активно застраивается новыми жилищными комплексами – и в каждой из локаций есть абоненты «Мегафона». Именно для них наша техническая служба работает 24/7 над развитием сети», – отметил Максим Токаренко, директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.