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«Мегафон» улучшил связь в одном из крупнейших парков Петербурга

Сотни тысяч гостей, ежегодно посещающих один из крупнейших парков Петербурга – Сосновку, теперь могут пользоваться в парковой зоне мобильным интернетом на средней скорости до 50 Мбит/с. «Мегафон» расширил существующее покрытие сети и увеличил скорость передачи данных на территории парка, площадь которого составляет 302 га. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оператор модернизировал инфраструктуру связи в высокочастотном диапазоне LTE, который отличают большие скорости мобильного интернета, что сделало отдых в парке еще более комфортным. Теперь гости могут без задержки видео стримить с прогулки, слушать на пробежке онлайн музыку в высоком качестве и, конечно же, загружать онлайн-карты, ведь многочисленные извилистые тропы могут сбить с запланированного маршрута любого.

«Потребление трафика абонентами стремительно растет. Несмотря на возрастающую нагрузку на сеть нам важно предоставлять клиентам компании неизменно качественные услуги связи. Именно для этого технические специалисты «Мегафона» 24/7 работают над развитием сети в Петербурге, уделяя особое внимание местам с наибольшей активностью пользователей. Чтобы наши клиенты могли загружать все необходимые цифровые сервисы в любой точке города», - сказал Максим Токаренко, директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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