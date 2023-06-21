Разделы

Телеком Мобильная связь
|

«Мегафон» расширил возможности сети в Приморском районе Петербурга

«Мегафон» увеличил емкость сети LTE в самом крупном по численности населения районе ПетербургаПриморском, где проживает порядка 700 тыс. человек. Теперь абонентам компании как в жилых массивах района, так и в зонах отдыха на берегу Финского залива доступны более высокие скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегафон».

Технические специалисты оператора обновили четверть своей инфраструктуры в самом густонаселенном районе северной столицы, построив новые объекты связи и расширив частотный спектр в сети LTE на существующих базовых станциях. В зону улучшений попали крупные жилые комплексы, промышленные территории, торговые центры и места отдыха, например, «Парк 300-летия Санкт-Петербурга», где в летний сезон значительно увеличивается трафик мобильного интернета. Модернизация помогла перераспределить сетевую нагрузку, улучшить качество предоставляемых мобильных услуг и дать абонентам в локациях доступ к более высоким 4G-скоростям.

«Приморский район – важная территориальная единица на карте Петербурга, в нем сконцентрировано большое количество активных абонентов. Наша задача – предоставить каждому из них качественные услуги связи для комфортного пользования цифровыми сервисами. Мы постоянно работаем над развитием связи, чтобы даже в часы пиковой нагрузки пользователи были уверены в надежности сети и могли стримить с отдыха, готовиться онлайн к сессии или проводить совещание по сети из любой точки города», – сказал Максим Токаренко, директор «Мегафона» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

***

«Мегафон» – объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Как развивается российский рынок PIM-систем?
ПО

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МТС проиграла спор на $2,1 млрд с властями постсоветской республики

Британский сотовый оператор требует у Tele2 вернуть 282 миллиона

Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G

В России блокируют VPN. Проблема массовая, решения пока нет

«Дочка» Роскомназдора устроит тотальный контроль над сотовыми операторами. Россиянам расскажут об истинном качестве сотовой связи, которая стремительно дорожает

Россия сделает ставку на древний тип связи, чтобы сеть ловила повсюду

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Почему отключают горячую воду в летний период

Лучшие газовые грили для дачи: хиты продаж

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

Российские геологи опровергли миф про Тунгусский метеорит
Показать еще