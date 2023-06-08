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«Мегафон» прокачал сеть в Ленобласти к началу летних каникул

«Мегафон» подготовил сеть в Ленобласти к возрастающей нагрузке в период детских «отпусков», завершив очередной этап программы модернизации сети в регионе. Технические специалисты компании установили новое оборудование более чем на 350 объектах связи в области, в результате чего, по данным аналитиков, скорость мобильного интернета выросла еще на 10%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Прогнозируя сетевую активность, инженеры оператора модернизировали базовые станции в диапазоне 1800 МГц во всех районах области, уделяя особое внимание локациям, где организован детский отдых. Это позволило увеличить пропускную способность сети, повысить скорости мобильного интернета и предоставить абонентам компании возможность пользоваться высоким качеством звонков в VoLTE — технология позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G.

«В дни летних каникул трафик мобильной связи традиционно мигрирует из Петербурга в Ленобласть, нагрузка на сетевую инфраструктуру за городом многократно увеличивается, – отметил Максим Токаренко, директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. – Дети активно работают с видеоконтентом, скачивают музыку, передают посредствам мессенджеров тяжелый контент. Учитывая это, к старту сезона детских «отпусков» мы расширили пропускную способность оборудования на загруженных направлениях области, среди которых, например, Выборгский район, где с начала дачного сезона мобильный трафик вырос на 15%. А также увеличили емкость сети в местах, где располагаются детские оздоровительные лагеря. Теперь наши абоненты могут с большим комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами даже вдали от города».

По данным «МегаФона», основанным на обезличенной статистике мобильной активности, в летний сезон самым востребованным сервисом в Ленобласти является YouTube, именно здесь пользователи проводят самое большое количество своего времени. На втором месте – социальная сеть «Вконтакте», на третьем – сервис коротких видеороликов TikTok. Также значительная доля трафика, приходится на онлайн-кинотеатры.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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