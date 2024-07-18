«МегаФон» добавил скорости Осиновой роще

Инженеры «МегаФона» запустили новое телекоммуникационное оборудование и модернизировали существующее в жилом квартале Осиновая роща в Парголово. Тысячи жителей микрорайона смогут оценить скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с и стабильное соединение как дома, так и на прогулке в одноименном живописном парке. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для разгрузки телеком‑оборудования и увеличения емкости сети в локации специалисты «МегаФона» построили дополнительную базовую станцию и провели рефарминг на существующих объектах связи, что позволило значительно повысить скорость передачи данных для местных жителей.

Модернизация в Парголово коснулась не только жилых кварталов, но и парка усадьбы Лопухиной Е.И. Осиновая роща и одноименного конноспортивного клуба. Теперь посетители тенистых аллей и любители конного отдыха смогут всегда оставаться на связи, вести стримы без прерываний и потреблять контент на высоких скоростях. Помимо этого, абонентам стала доступна технология VoLTE, которая обеспечивает кристально чистый звук при разговоре по телефону в сетях 4G.

«За минувшие полгода количество абонентов в микрорайоне Осиновая роща увеличилось более чем на 20%. Для поддержания стабильности нашей сети, в условиях растущего спроса на связь, мы ведем активную работу по строительству и модернизации базовых станций. Новое телеком‑оборудование станет технологическим подспорьем для комфортного проживания в Парголово», — сказал Максим Токаренко, директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Инженеры «МегаФона» продолжают модернизировать связь и расширять покрытие в Санкт-Петербурге. Так, к началу летнего сезона 2024 г. они установили новые базовые станции в 10 популярных парках города, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30%.