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Технология Massive MIMO от «Мегафона» ускорила мобильный интернет в Ленинградской области

В загруженных локациях Ленинградской области специалисты «Мегафона» модернизировали сеть и запустили технологию Massive MIMO, которая ускорила мобильный интернет на 30%. Теперь жители города Кингисепп, поселков Каменка и Ольшаники Выборгского района могут серфить в интернете на скорости до 110 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

За последний год потребление мобильного интернет‑трафика в городе Кингисепп, поселка Каменка и Ольшаники выросло на 15% и достигло 839 терабайт — это сопоставимо с прослушиванием более 100 тыс. песен без остановки. Чтобы подготовить сеть к дальнейшим нагрузкам, технические специалисты МегаФона модернизировали базовые станции и запустили на них технологию Massive MIMO, которая повышает пропускную способность сети. Теперь независимо от будущих нагрузок абоненты смогут пользоваться качественным высокоскоростным мобильным интернетом.

Технология многопотоковой передачи данных Multiple Input — Multiple Output (Massive MIMO) принимает сигналы от колоссального количества пользователей одновременно по параллельным каналам связи. Это позволяет передавать больше информации, повышает пропускную способность сети и увеличивает пиковую скорость мобильного интернета. Данная технология является платформой для запуска новых современных стандартов связи.

«Мы продолжаем внедрять самые актуальные технологические решения для наших абонентов. Запуск Massive MIMO позволяет нам обеспечить качественной связью клиентов и увеличить скорость интернета на 30% на существующих объектах связи. Немаловажно, что данная технология является технологической основой для 5G», — сказал директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Токаренко.

В начале сентября «Мегафона» улучшил в столице Ленинградской области городе Гатчина. Технические специалисты провели модернизацию телекоммуникационного оборудования, а также активировали дополнительный частотный диапазон. Это позволило увеличить скорость интернета и повысить уровень сигнала.

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«Мегафона» – всероссийский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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