Разделы

Телеком Ритейл Техника
|

«Мегафон» начал продавать смартфоны по подписке

«Мегафон» запустил программу подписки на смартфоны, которая позволяет абонентам регулярно обновлять устройства, экономя до 30% от их стоимости. Оплата за смартфон ежемесячно списывается с мобильного счета клиента вместе с абонентской платой за услуги связи.

В 2021 г. на российском рынке появилось более 50 новых моделей смартфонов. Ключевые производители ежегодно представляют новые линейки с лучшим наполнением и усовершенствованными функциями. Абоненты «Мегафона» могут оформить подписку на смартфоны всех брендов, включая последние флагманские модели Apple, Samsung и Xiaomi, и регулярно обновлять свои гаджеты.

Клиент ежемесячно вносит плату за использование гаджета, а через 12 месяцев, когда общая сумма выплат составит 70%, может сдать устройство в trade-in и оформить подписку на любой другой смартфон, представленный в салонах связи компании.

«Модель подписки на смартфоны успешно зарекомендовала себя во многих странах. Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов, которые при покупке гаджетов всё чаще пользуются рассрочкой и trade-in. Например, в III квартале 2021 г. спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80%, а рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов – 55% новых iPhone в розничной сети «Мегафона» было продано именно на таких условиях. Модель подписки рассчитана на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях», – отметил Владимир Скурихин, генеральный директор компании «Мегафон ритейл».

Пилотный проект запущен в розничной сети «Мегафона» на территории Москвы. В начале 2022 г. компания планирует представить сервис во всех регионах страны.

Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки «#Безпереплат» на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана. Партнёром в проекте выступает компания ЦФТ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн»

Xiaomi первой в мире выпустила смартфоны на суперсовременном 4-нанометровом процессоре. Цена. Видео

«Авито» поглотила разработчика ПО для автодилеров

Бестолковая видеокарта трехлетней давности внезапно стала всемирным хитом продаж

Создан революционный транзистор, меняющий конфигурацию «на лету». Процессоры станут в разы меньше по размерам и энергопотреблению

В России создан квантовый компьютер «на ионах»

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для работы из дома: выбор ZOOM

Выбираем новогодние подарки для мужчин: самые полезные гаджеты

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое граница космоса и где она проходит

Корабли-батарейки доставят заряд от морских ветряков

Доказано: галактики без темной материи существуют
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022