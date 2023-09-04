«Мегафон» представил нового директора в Ульяновской области

Региональное подразделение «Мегафона» возглавил Алексей Степин. Ранее он занимал руководящие должности в телекоме на территории Центрального, Южного и Приволжского федерального округов. В «Мегафоне» топ‑менеджер видит своим приоритетом рост числа абонентов. Одновременно в зоне его внимания — расширение зоны покрытия и укрепление технологического преимущества. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Абоненты в Ульяновской области привыкли к высокому качеству услуг связи от «Мегафона». Чтобы соответствовать этому уровню, мы не только строим телеком-объекты в новых локациях, но и вводим дополнительные там, где растет нагрузка на сеть. В наших ближайших планах — запуск базовых станций в Ульяновске, Новоульяновске и ряде малых населенных пунктов. Эти работы позволят обеспечить солидный запас как по скорости, так и по надежности передачи данных для постоянно увеличивающихся потребностей наших клиентов», — сказал директор «Мегафона» в Ульяновской области Алексей Степин.

Алексей Степин

«Мегафон является драйвером телеком-отрасли Ульяновской области. Как показывают исследования международной компании Ookla, мы здесь традиционно лидируем по скорости мобильного интернета. Также у нас наибольшая доля в корпоративном сегменте бизнеса. Держать такую планку — непростая задача, но уверен, что Алексей с его знаниями и опытом продолжит усиливать позиции компании», — сказал Владимир Скурихин, директор по региональному развитию «Мегафона» в Поволжье.

Алексей Степин окончил Брянский педагогический университет и начал карьеру в телекоммуникациях в 2004 г. Прошел путь от специалиста по рекламе до директора филиала. Ранее Алексей уже руководил подразделениями федерального оператора связи в регионах Поволжья.

Виктор Югай, работавший на позиции директора в Ульяновске, продолжил карьеру в компании. Он возглавил бизнес в Самарской области.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.