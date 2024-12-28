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Активное развитие технологий VoLTE и VoWiFi: рост числа пользователей и улучшение качества связи

«Билайн» сообщает о значительном росте числа пользователей технологии VoWiFi (позволяет абоненту звонить и принимать вызовы, а также отправлять и принимать смс, когда нет ни одной полоски сети или сигнал очень слабый, и при этом есть доступный Wi-Fi) среди своих клиентов — ежемесячная база пользователей B2C-сегмента год к году выросла на 60%, а прирост базы достиг 39% год к году. В свою очередь, количество пользователей VoLTE (технология, обеспечивающая высокое качество голосовых вызовов, создает так называемый «эффект присутствия», делая звук четче и яснее, и позволяет дозваниваться быстрее) год к году выросло на 28%, а доля VoLTE в общем голосовом трафике увеличилась на 32%. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Согласно статистике, 25% пользователей используют более половины своего голосового трафика посредством вызовов по Wi-Fi, что подтверждает высокую степень доверия к этой технологии со стороны наших клиентов.

Кроме того, количество роумеров в сегменте B2C VoWiFi увеличилось на 55% в годовом исчислении, а в общей базе – на 66%. Это говорит о том, что услуга становится все более популярной среди путешественников и тех, кто часто находится вне зоны уверенного покрытия традиционных сетей. К тому же в роуминге абонент может экономить на звонках – вызовы по Wi-Fi тарифицируются как из домашнего региона.

Наиболее активными пользователями VoWiFi стали владельцы устройств от компании Apple (36%), за ними следуют пользователи Samsung (23%) и Xiaomi (16%). На четвертой и пятой позициях оказались Realme (6%) и Tecno (4%).

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Доля VoLTE составляет уже порядка 57% в общем голосовом трафике. Среди пользователей VoLTE наибольшую долю занимают владельцы устройств Samsung (24%), затем идут пользователи Apple (22%) и Xiaomi (21%). Далее следуют Realme (7%), Tecno (7%) и Honor (5%).

Эти данные свидетельствуют о стремительном развитии технологий VoWiFi и VoLTE, которые становятся важными инструментами для повышения качества связи и удовлетворения потребностей современных пользователей.

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