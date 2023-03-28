Спрос на услугу VoWiFi от билайна вырос в 5 раз среди москвичей, выезжающих за границу

Москвичи всё больше используют возможности технологии VoWiFi, которая позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi сети. По данным билайна, только в начале 2023 г. количество активных пользователей услуги за границей выросло в пять раз, а продолжительность разговоров более чем в шесть раз год к году.

Такой рост оператор связывает с тем, что одно из ключевых преимуществ технологии VoWiFi (Voice over Wi-Fi) – это возможность пользоваться СМС и совершать или принимать голосовые звонки из России или зарубежных стран по домашнему тарифу. Таким образом клиенты билайна, находясь вдали от дома, могут звонить близким без дополнительных переплат за роуминг.

Кроме этого VoWiFi может быть полезен там, где сотовый сигнал может оказаться слабым. Например, в подвальных и цокольных помещениях, на последних этажах высоток, а также в зданиях, конструкция которых затрудняет доступность сигнала. Также технология позволяет отправлять и получать СМС или всплывающее уведомление даже при слабом сигнале – это может быть важно, если требуется, например, подтвердить покупку в интернет-магазине.

Технология VoWiFi предоставляется без доплат, дополнительные платежи за подключение отсутствуют. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы, поэтому расходуется пакет минут тарифа.

Для активации технологии нужно включить функцию вызовов по Wi-Fi в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к Wi-Fi сети с доступом в интернет и поддерживать VoWiFi. Кроме того, рекомендуется обновить СИМ-карту, если она была куплена до 2016 г.

В настоящий момент технология доступна более чем на 360 моделей мобильных устройств. Список смартфонов с поддержкой VoWiFi и подробную информацию можно посмотреть на сайте.

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